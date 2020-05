Papelón al aire: Lorena Maciel ignoró en TN a una mujer que denunciaba abuso y violencia de género

Desde que fue decretado en todo el país el aislamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir y combatir el avance del coronavirus, desde la señal de Todo Noticias (TN) comenzaron a realizar transmisiones en vivo en distintos puntos o barrios del país para contar como los vecinos llevan adelante la cuarentena. En ese marco, este viernes se vivió un hecho llamativo y hasta despreciable.

La periodista Lorena Maciel caminó esta tarde en la zona del Santuario San Cayetano, en Liniers, para buscar distintas historias de vida de los vecinos en medios del aislamiento, sobre todo teniendo en cuenta que este viernes se conmemora el día del trabajador.

Pero se ve que a la periodista solo le importaba saber cómo las persona llevan adelante la cuarentena, dado que ignoró a una necesitada mujer que buscaba realizar una denuncia de abuso sexual y violencia de género ante las cámaras de televisión.

Al notar a una mujer en situación de calle sentada en un banco, frente al Santuario, Maciel se le acercó y rápidamente la señora advirtió: “La verdad que me venía bien hablar en televisión. Tengo una historia triste….de algo que me hicieron”. A lo que la periodista, acotó: “A ver, cuénteme”.

Fue entonces que la triste mujer denunció haber sido víctima de violencia de género y abuso sexual de parte de su ex marido, quien según detalló fue gendarme y actualmente trabaja como agente de seguridad privada: “Me vino bien esta nota. Yo me casé con un señor gendarme y él trabaja en seguridad privada. Me usó, me violaba y me borró las huellas dactilares”.

En ese momento se escuchó una fuerte explosión que hizo saltar a la periodista y sorprendió a la mujer, que no detuvo su relato: “Mi marido me dijo que la justicia no me iba a creer si hacía la denuncia porque soy como ´una criatura´”. Lo cierto es que la reacción de la periodista indignó a más de uno: “¿Usted está en San Cayetano por algo en especial?”.

La mujer reveló que sufre “retraso madurativo e incapacidad intelectual” y denunció que su familia la “echó” y “mataron” a sus mascotas. “Tengo un trauma de violencia, mi familia sabe que estoy acá y no hacen nada. Muchas cosas feas me hicieron”, sostuvo la señora.

¿La reacción de Maciel? Luego de decir al pasar “claro, claro y totalmente” para sobrellevar la nota, se desligó del tema, se despidió y le dijo a la necesitada mujer que “alguien la estaba llamando” cruzando la calle. Fue entonces que se dirigió con otro vecino a hablar de la cuarentena.

Al darse cuenta del poco interés mostrado ante la cámara, su compañero Guillermo Lobo explicó minutos más tarde que la producción de TN le tomó “los datos” a la mujer. “Van a dar parte a quien corresponda. La mujer lo dijo al pasar y vamos a tener esos datos”, dijo el conductor.

A lo que Maciel señaló: “El área de asistencia social de la Ciudad de Buenos Aires, en general, se ocupa de estos casos. La señora no estaba en condiciones de llamar ella por si misma al 144. La verdad una situación muy, muy angustiante”. Aunque la verdad, no se la vio tan angustiada.