Papelón y polémica en Showmatch: el error técnico que le arruinó la coreo a Fede Bal y Lourdes Sánchez y el beso de lengua que molestó al Chato Prada

Pasa en las mejores familias. Pero es una pena cuando pasa. Sucedió ayer justo en la semifinalísima de Bailando por un sueño. Fede Bal y Lourdes Sánchez bailaban cuarteto, en busca de un puesto en la final del certamen. La coreografía estipulaba que una puerta se abriera para que la pareja "atravesara" la pantalla gigante. Pero no, no sucedió jamás y la pareja, a falta de una manera lógica de "salvar" la situación, no tuvo más remedio que detener la coreografía.

Lourdes Sánchez y Fede Bal se quedaron atrapados y no pudieron salir a tiempo a la pista de Bailandohttps://t.co/VmNq8M38DU — eltrece (@eltreceoficial) December 13, 2019

El momento fue divertido televisivamente hablando, porque le permitió a Marcelo Tinelli "morcillear" y hacer bromas varias a la espera de que se resolviera el problema. Los participantes accedieron a iniciar su coreo de nuevo, aunque cualquiera podría decir que le dieron una especie de "ventaja deportiva" a sus rivales, Flor Vigna y Facu Mazzei.

"Lo que les pasó hoy es una metáfora de lo que fue su año". Ángel de Brito puntuó a Lourdes Sanchez y Fede Bal. #SuperBailando2019#lovieneltrece @ShowMatch pic.twitter.com/EAt6ZfYUPJ — eltrece (@eltreceoficial) 13 de diciembre de 2019

Lourdes Sánchez y Fede Bal se chaparon con lengua: el Chato se recalentó y les puso los puntos en vivohttps://t.co/50FKDxmQa5 — eltrece (@eltreceoficial) December 13, 2019

Carmen Barbieri y Coco, el hermano de Santiago Bal, estuvieron en el estudio para apoyar a Fede, apenas a días de la muerte de Santiago Bal, en lo que fue uno de los momentos emotivos del programa. Carmen le recordó a Tinelli que Santiago lo "adoraba" y que también adoraba el ya mítico programa de la televisión argentina. "Estamos muy tristes pero en paz. Hablo por toda la familia", señaló Carmen.

Fede y Lourdes se tomaron con humor el percance técnico y le dieron un toque "épico" a la repetición, celebrando su performance con un enorme beso -lengua incluida- que acaso molestó un poco (o acaso esa molestia fue parte del show, no lo sabemos a ciencia cierta) al Chato Prada, productor histórico de Tinelli y pareja de Lourdes Sánchez. A su turno, Pampita se ocupó de echar un poco de leña al fuego cuando les pidió que repitieran en cámara lenta el beso para poder observarlo con detenimiento. El esfuerzo, dentro y fuera de la pista, no alcanzó, y finalmente la pareja de Flor Vigna y Facu Mazzei derrotó a Fede y Lourdes y pasó a la final del certamen.