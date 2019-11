Para nostálgicos y fanáticos: Rebelde Way llegará a Netflix en diciembre

Rebelde Way ha sido para muchos, una de las novelas más importantes y recordadas, ya que durante varios años la ficción lideró el rating y logró convertirse en uno de los mayores éxitos de la productora Cris Morena. Aunque la emisión del último capítulo ocurrió en el año 2003, Netflix Argentina y Netflix España acaban de anunciar que el próximo lunes 9 de diciembre la tira juvenil llegará a la plataforma de streaming y lo hará para quedarse.

Como era de esperarse, el anuncio trajo cientos de comentarios en las redes sociales, y despertó también la euforia de los fanáticos de la novela, la cual contó con dos temporadas de 318 episodios en total durante los dos años.

Mientras la ficción crecía, muchos actores como Felipe Colombo, Luisana Lopilato y Benjamín Rojas lograron saltar al estrellato, y los tres al día de hoy continúan en el mundo artístico con diferentes propuestas teatrales y también con sus respectivos trabajos en medios de comunicación.

La fama de la telenovela fue tan grande, que en el 2004 los personajes principales de la historia grabaron la película "Erreway: cuatro caminos", con el fin de darle un cierre a la banda musical que surgió durante la tira. Del mismo modo, en los años siguientes la historia llegó también a otros países, como fue el caso de España.

Sí. El 9 de diciembre la cosa se pondrá: bonita, bonita, bonita de más 👏 👏 pic.twitter.com/mLLObFezwl — CheNetflix (@CheNetflix) November 19, 2019

"El 9 de diciembre la cosa se pondrá: bonita, bonita, bonita de más", anunciaron desde la plataforma de streaming en Argentina, y lo mismo hicieron desde Netflix España.

"Rebelde Way vuelve a Netflix. Ahora solo nos falta Casi Ángeles y no salgo nunca más de mi casa", escribió una seguidora, mientras que otra sumó: "Tuve un muy buen dia pero nada supera haberme enterado que van a poner Rebelde Way en Netflix".

La historia de Rebelde Way

Rebelde Way contaba la vida de un grupo de adolescentes en un colegio secundario privado, con los conflictos típicos de la edad. Del mismo modo, el grupo de personajes principales formaban parte de una banda musical, a pesar de que sus padres no querían que se dedicaran a eso.

Además de los jóvenes, la serie también tuvo algunos protagonistas adultos, entre ellos Catherine Fulop, Martín Seefeld, Hilda Bernard, Fernán Mirás, Boy Olmi, Malena Solda y Gimena Accardi.