Para todos los gustos: cuáles son las series preferidas de Alberto Fernández en esta cuarentena

El aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional seguirá vigente hasta, al menos, el 10 de mayo y tener que seguir quedándose en casa puede ser una buena oportunidad para ponerse al día con las series que las plataformas de streaming ofrecen diariamente.

Y justamente el presidente Alberto Fernández se tomó unos segundos en una entrevista que mantuvo con Página 12 y reveló cuáles son las ficciones que aprovecha y hasta recomienda ver durante los momentos de ocio. Poco ortodoxa, Califato y Fauda son las series favoritas del jefe de Estado, aunque también recomendó "para los futboleros", Juego de caballeros, que relata cómo el fútbol se convirtió en un deporte profesional.

Poco ortodoxa

El presidente no es el único que durante esta cuarentena decidió ver Poco ortodoxa. La serie de Netflix, estrenada en abril, es una de las series más populares del momento, sobre todo gracias al aislamiento social, preventivo y obligatorio. La ficción está basada en el libro de Deborah Feldman, Unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots, y trata de la historia real de una joven que huye de una estricta comunidad judía de Nueva York.

SI bien los productores negaron la posibilidad de que vaya a existir una segunda temporada, la serie ya captó la atención de miles. Relata la historia de una chica de 19 años, agobiada por un matrimonio arreglado y estigmatizada por no haber podido concebir un hijo pese a llevar más de un año de casada. Apasionada del piano y el canto, la joven debe seguir estrictas reglas de la comunidad jasídica Satmar, en Williamsburg.

Califato

Kalifat o Califato es una serie sueca que se puede ver en Netflix que aborda la problemática de la radicalización islamista impulsada por el surgimiento del Estado Islámico. Y lo hace desde dos prismas, desde el externo, poniendo sobre la mesa cómo un país como Suecia lucha contra ello; y desde el interno, es decir, desde cómo se vive en la propia Siria. Hasta el momento está compuesta por ocho episodios.

Creada por Wilhelm Behrman y Nikolas Rockstrom, esta producción es una serie de suspenso en la que Fátima (Aliette Opheim), una agente de policía, intentará por todos los medios detener un inminente atentado del ISIS en Suecia y, para llevar a cabo su investigación, deberá enfrentarse a sus superiores, arriesgando su carrera y su vida para lograr las pistas necesarias que destapen el entramado terrorista.

Fauda

La exitosa serie Fauda ya cuenta con tres temporadas en Netflix y trata sobre una unidad israelí encubierta que lucha contra los terroristas. Fauda, que significa "caos" en árabe, recibió elogios y críticas por igual desde que se estrenó en 2015 como el primer espectáculo israelí destacado que se proyecta tanto en hebreo como en árabe. Y captó la atención de todo el mundo desde que fue subida a la plataforma Netflix en 2016.

La nueva edición se centra en el castigo que pagan los "inocentes", según explicó el cocreador de la serie, Avi Issacharoff. "Vemos cómo la gente que no quiere ir a la guerra, que quiere vivir en paz, se ve atrapada en el conflicto israelí-palestino, a pesar de ellos mismos", había dicho sobre el programa, ambientado por primera vez en la Franja de Gaza.

Juego de caballeros

La serie Juego de caballeros o The English Game se estrenó el 20 de marzo en Netflix y relata la frontera oscilante entre el fútbol amateur y el profesionalismo, situada apenas unos pocos años después de que esta disciplina haya tomado impulso en Inglaterra desde mediados de 1800 en adelante. Esta miniserie es la más reciente apuesta de Julian Fellowes, quien busca contar la historia de los orígenes del fútbol moderno.

La ficción tiene como eje a dos personajes protagónicos: Arthur Kinnaird (Edward Holcroft), el hijo de un barón y banquero, que se educó en el prestigioso Eton College, y a Fergus Suter (Kevin Guthrie), un albañil que jugaba fútbol en su natal Escocia. Compuesta de seis capítulos, si bien es el fútbol el eje del relato, la serie permite conocer las divisiones sociales de la época y las historias personales de sus protagónicos.