Peligros, verdades y cuidados: Caetano contó cómo fue grabar la serie en Fuerte Apache junto a Tevez

Tras el estreno de Apache, la serie que cuenta la infancia y el debut de Carlos Tevez en el mundo del fútbol, el guionista y director Adrián Caetano visitó el piso de Intrusos para contar detalles de la ficción que fue grabada en Fuerte Apache, el barrio donde el futbolista se crió.

Ante las preguntas del panel, el guionista de cine y televisión que también dirigió la tira Tumberos, El Marginal y la serie Sandro de América, contó que el único pedido que Tevez le hizo a la hora de grabar la ficción, fue que cuidara a su familia y que no hiciera que se sintieran mal al contar su historia. "Tevez tuvo una gran generosidad, él quiso contar todo", aseguró.

El 16 de agosto pasado se estrenó en Netflix la autobiografía de Carlos Tevez, en la que a través de ocho capítulos se cuenta la dura infancia que vivió el deportista con el abandono de su madre biológica y cómo logró salir adelante cuando en la adolescencia pudo probarse en clubes para llegar a primera.

"Tevez tuvo una gran generosidad, él quiso contar todo. No es una serie que lo gratifica o que dice que hay que ser como él para salir de Fuerte Apache", explicó Caetano, el director de la serie, quien agregó que en la ficción se cuenta la verdad sin tapujos.

Sobre esto, dijo que con Tevez y su familia tuvo una relación de mucha generosidad, ya que se animaron a contarle intimidades de las cosas que vivieron en los años más duros.

"Carlos me pidió cuidar a su familia en la serie, me dijo que nadie se sintiera mal y creo yo que la serie sale airosa en ese sentido. La madre biológica dijo que no la hicimos quedar tan mal. Yo no soy de juzgar a los demás, no me sale y menos en una ficción, donde tengo el poder de hacerle mal a los personajes. A mi me gusta encontrarles el lado humano para poder entender porque son como son", aclaró.

Además, el director confesó que cuando la productora Torneos le propuso hacer la serie, le sugirieron que contaran toda la vida del delantero de Boca, aunque finalmente él decidió que lo más interesante era hablar de su infancia, ya que es su etapa menos desconocida.

Sobre la filmación de la serie,contó que grabar en Fuerte Apache fue muy importante para la ficción, pero que por el peligro que había, debieron trabajar bajo el cuidado de los amigos y familiares del jugador.

"De repente estábamos filmando y aparecían un montón de gendarmes y nos apuntaban, había un peligro constante, pero no es que todos los que viven son violentos. Estábamos protegidos porque había muchos amigos de Carlos, él tiene una familia numerosa, entonces sus hermanos y sus primos nos cuidaban un montón. Había zonas donde podíamos trabajar y otras no. Dentro de Fuerte Apache hay diferentes grupos, y había gente que era muy celosa de su intimidad. Algunos tenían desconfianza con que uno vaya a meter el dedo en la yaga y a mostrar miserias ajenas", se sinceró.

La polémica con Echarri en la serie de Sandro

Entre los grandes éxitos que hizo Caetano, uno de los más reconocidos fue el programa Tumberos, el cual tuvo un éxito enorme porque contó por primera vez como es la vida que los presos llevan en la cárcel. En ese sentido, el director de TV y cine contó que después de haber grabado en la cárcel de Caseros, se dio cuenta que un lugar así vuelve loca a la gente por lo insano que es.

"Ahí me di cuenta lo que hace la cárcel con la gente. No se reforma a nadie ahí, sino que se lo termina de hacer pelota", dijo y agregó que las filmaciones eran extenuantes, porque se grababa 12 horas y cuando terminaba la jornada, todos se quería ir rápido.

Mientras hablaba de Tumberos, Jorge Rial le preguntó a Caetano si en tiempos difíciles del país era más complicado hacer buenos productos, y sin ningún reparo, él aseguró que los productores hoy en día no quieren tener problemas a la hora de trabajar, por lo que prefieren hacer cosas donde no tengan que hablar de políticos.

"En la serie Sandro, lo de Pablo Echarri no estuvo nada bueno. A mi me gustaba para ese papel, pero la decisión por la cual se lo bajó (a Echarri) fue muy artera. Y después se enojaban porque se supo eso, ¿pero cómo no se va a saber algo así?", comentó por último para dar a entender que el actor no fue elegido para el papel del cantante por su visión política a favor del kirchnerismo.