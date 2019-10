Sabrina Rojas habló de las fotos íntimas de su marido: "Se las mandó a varias mientras estábamos separados"

Durante la semana pasada, Luciano Castro fue noticia porque se hicieron públicas unas fotos íntimas, y hasta un video, en el que se lo ve desnudo y en medio de un acto sexual. Aunque su esposa, Sabrina Rojas, aseguró que ella ya había visto el material hacía mucho tiempo, este lunes decidió ir al piso de Intrusos para aclarar la situación.

Según dijo la actriz, las imágenes que se hicieron públicas fueron enviadas por su marido durante el verano de este año a varias chicas, cuando se separaron por tres meses. "Mientras estuvimos separados, cada uno hizo lo que quiso, pero cuando nos reconciliamos, dijimos lo que hicimos en ese tiempo, y ahí él me contó que había enviado algunas fotos por Instagram", se sinceró Rojas.

Sentada en el piso de Intrusos, la actriz reveló que la semana anterior se enteró de que las fotos íntimas habían salido a la luz mientras almorzaba con su marido, cuando varios periodistas le escribieron para preguntarle por lo ocurrido. "Yo ya sabía de la existencia de esas fotos. Yo le decía a él 'que afortunado que sos que llegamos a octubre y todavía no salieron'. Incluso él tenía mucha más fe que yo de que esto no pasara", dijo.

Además, Rojas explicó que su marido se sacó estas fotos durante el verano, cuando estaban separados. A pesar de que durante varias semanas convivieron, lo cierto es que dormían en cuartos separados, y que incluso en ocasiones Castro venía a Buenos Aires mientras ella se quedaba en Mar del Plata.

"Estuvimos separados durante tres meses. En ese tiempo cada uno hizo lo que quiso, yo también me entretuve, pero evidentemente yo estuve con gente más confiable. Cuando decidimos reconciliarnos, como a nosotros nos funciona blanquear todo, nos dijimos lo que hicimos. Cuando me dijo que se había mandando fotos con alguien por Instagram, le dije '¿sos boludo?'. Me enojé, porque era obvio que no lo iban a cuidar", aclaró.

Sobre esto, la rubia explicó que prefirió siempre saber lo que su marido había hecho y con quién, para después volver con mucha más sinceridad y transparencia. "A Luciano le dije todo lo que hice cuando estábamos separados y se la bancó como un rey. Si alguna vez tuve una deuda, está más que saldada. Si alguna vez yo perdoné, no pasa nada porque a mí también me han perdonado. Después de la separación, mejoramos un montón. Nos entendimos mucho más, nos valoramos", sostuvo.

En cuanto a la circulación de las fotos, la esposa de Castro comentó que ya iniciaron acciones legales para que el material se baje lo antes posible, con el objetivo de ademas poder llegar a la persona que las publicó sin permiso. A pesar de esto, Rojas indicó que va a ser difícil poder determinar quién fue, ya que el actor se "divirtió" mucho durante el verano, porque le mandó fotos a varias mujeres.

"Él se divirtió, la pasó bien, y está perfecto. Yo vi todo. Le dije que me mostrara con quien había hablado. Él nos dio explicaciones a las personas cercanas que necesitaba decirle cómo había sido todo y ya está", dijo, y agregó que afortunadamente sus hijos no se enteraron de nada, y que espera que nunca lo sepan, porque las fotos son privadas, y es algo que pertenece a la intimidad de su marido.

La actriz comentó también que Castro está triste por haber involucrado a su familia en esto, pero que aún así, va a salir adelante porque es muy fuerte y porque no le importa lo que los demás piensen de él.

Hacia el final, Rojas se mostró molesta con las personas que publicaron las fotos, y dijo que los que las viralizaron "están enfermos" y son malos.

"Yo estoy sentada acá, porque creo que tenemos que tomar conciencia, de que hay gente que se puede quitar la vida por esto. Y si no es la víctima el afectado, puede ser un hijo o un hermano que no soporte la situación. Luciano tiene una mente muy abierta y su vida va a continuar igual. Pero hay gente que le puede perjudicar mucho más", se lamentó por último.