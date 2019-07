Sigue la pelea: Sofi Morandi reveló que Julián Serrano no le dijo que iba a renunciar al programa

El viernes de la semana pasada fue un día muy movilizante para la producción de LaFlia a causa de la renuncia de Julián Serrano. Y es que el influencer no solo decidió dar un paso al costado en el Bailando por un sueño, sino que además, de manera totalmente sorpresiva para propios y extraños, abandonó el programa que conducía en América TV dejando sola a su por entonces compañera: Sofi Morandi.

El viernes a última hora, a través de su representante, Serrano avisó que tampoco iba a seguir al mando del programa S.T.O. Esta situación terminó de enfurecer a los productores de LaFlia (la productora de Tinelli), quienes lo tildaron de “desagradecido”. Además, al ciclo solo le quedaba –por contrato- un solo programa que se emitirá este sábado bajo la conducción de Guido Zaffora.

Según pudo saber BigBang, Guillermo López y Julieta Prandi están a un paso de cerrar un acuerdo con América para conducir “Zapping”, el ciclo que resume con ironía los hechos más trascendentes de la televisión argentina, que iría los sábados a las 22 horas.

Al principio, el programa del “Pelado” López y la modelo iba a durar una hora y media, pero desde América planean extenderlo media hora más a causa de la abrupta salida de Serrano. Las autoridades del canal tenían firmado con LaFlia cuatro programas y con la posibilidad de extenderlo si al ciclo le iba bien en audiencia, algo que no pasó.

Desde América señalan que ellos estaban atraídos por la “dupla” Serrano-Morandi y que sin uno de ellos no están interesados en extender el ciclo. Después del cuarto y último programa se reunirán nuevamente con la producción de LaFlia para volver a negociar. Lo cierto es que ya está acordada la llegada de “Zapping”, por lo que S.T.O. tendría los días contados.

En este contexto, Morandi aseguró que la tomó por sorpresa la renuncia de su compañero S.T.O. y señaló que se enteró ese mismo sábado a través de un productor. "Juli renunció al Bailando y también renunció al programa. Lo de S.T.O no me lo esperaba, me lo avisó el productor. Julián no me llamó y no me contó", había dicho la flamante actriz.

Y agregó: "Me hubiera gustado mucho que me diga que no iba a estar en S.T.O. Eso sí era algo que no me lo esperaba. Me hubiera gustado que él se acerque, más que nada para no remarla sola. La renuncia del Bailando no me sorprendió a mí, ni a Nico Merlín. De hecho, nos juntamos a desayunar cerca de mi casa y los tres, sin decirlo, sabíamos que Juli iba a renunciar”.

Por último, con respecto a la renuncia del Bailando, Morandi advirtió que a Serrano veía “cansado” y señaló que ya no se sentía “cómodo” en el certamen. “Yo, en más de una oportunidad, le dije: 'Juli te noto cansado, cuando quieras renunciar decímelo, sacate el compromiso de encima'. Y él me decía que estaba pensando en renunciar... Entre nosotros no hubo una pelea”, cerró.