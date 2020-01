Siguen las discusiones al aire en el noticiero de TN: ahora se pelearon por la desvalorización de los sueldos

Después de que Lorena Maciel y Adrián Ventura se enfrentaran días atrás al aire por la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, y luego de que Valeria Sampedro se enojara en vivo por la nota "boba" que le tocó hacer, este martes hubo un nuevo enfrentamiento en el noticiero de la mañana de TN, donde parte del equipo se peleó por la desvalorización de los sueldos.

Todo ocurrió mientras los periodistas hablaban sobre el programa Precios Cuidados, y Ventura afirmó que la carne era lo que más había aumentado en el último tiempo y que por eso su consumo había bajado mucho.

“Que cada uno en su casa haga la cuenta. Es muy fácil, que cada uno haga el cálculo de cuanto ganaba en los ochenta, en los noventa, en los 2000 y ahora. Ahora se gana en dólares muchísimo menos. A nivel internacional nuestros salarios quedaron completamente despreciados. Matías hace gestos y me dice por qué en dólares”, dijo el periodista, en relación a que el meteorólogo Matías Bertolotti le decía que no le parecía para nada acertada esa comparación.

“Por qué tenemos que pensar en dólares. Yo estoy midiendo mi carne, mi vaca, mi pescado. No tiene nada que ver. Si dolarizamos la vaca, ya estamos liquidados”, retrucó el meteorólogo, y la discusión subió de tono al aire.

Según Ventura, para comparar un salario de otro país con el de Argentina, hay que poner a ambos una moneda única como el dólar para poder saber su respectivo valor. Como a Bertolotti la explicación mucho no le convenció, finalmente el periodista le contestó enojado: "Hablás de temperatura, de los grados, Celsius y los farenheite, ¿por qué no utilizás otro?".

Otras peleas

Esta no es la primera vez que una discusión así se da en vivo. Hace dos semanas se vivió un clima de mucha tensión entre tres de los periodistas de la señal Guillermo Lobo, Adrián Ventura y Lorena Maciel, quienes no se pusieron de acuerdo y tuvieron, al menos, un agitado debate que tuvo como premisa la muerte de Nisman.

“Aparece ´suicidado´ un día antes de tener que declarar en el Congreso. Era un hombre con una personalidad fortísima….”, dijo con ironía Ventura, pero no pudo terminar su idea porque Lobo (que no entendió el sarcasmo) lo interrumpió para preguntarle: ''¿Cómo 'suicidado'?”.

Por esa razón, Ventura agregó: “¡Apareció muerto! Cuando digo ´suicidado´, lo digo a propósito”. En ese momento, Maciel interrumpió a sus compañeros y, de manera llamativa y casi sorprendente, disparó: ''Tenemos la pericia de la Corte Suprema, cuando estaba Viviana Fein, que dijo que todo se apuntaba que se quitó la vida”.

Y sumó: “Y que no había elementos para pensar de que se trata un asesinato. Jurídicamente se va a tener que comprobar esto”. Impactado por la reacción de su compañera, Ventura manifestó que no se puede “acomodar cada causa judicial al tiempo de cada gobierno” porque si no “no va a ser creíble nunca”. Fue ahí cuando Maciel, arremetió: “No dejemos acomodar la causa a los tiempos de Macri. ¿Por qué en los tiempos de Macri es la pura verdad, y no la pericia de la corte?’’.

Del mismo modo, después de este episodio, en una nota en vivo la movilera Valeria Sampedro se mostró disgustada por los temas que últimamente le toca cubrir en la señal de noticias, y uno de esos tópicos "bobos" que tuvo que explicar estuvo relacionado con que los billetes de cinco pesos finalmente ya no podrán usarse más. "Ustedes ríanse", le dijo enojada a sus compañeros.