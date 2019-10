Silvina Luna renunció a “Incorrectas” después de que Moria la reto al aire: el origen de la pelea

Tan repentina como inesperada fue la renuncia de Silvina Luna como panelista de Incorrectas, el ciclo que conduce Moria Casán por la pantalla de América TV. Todo comenzó cuando La One decidió retar en vivo a la modelo este último viernes cuando se tomó unos segundos para cuestionar a la nutricionista Silvina Tasat, invitada en el ciclo, y reivindicar el veganismo.

"¿Podés parar un poquito, Silvina, de tanta pregunta? Si no manejá vos el programa, la cortás a ella (por Micaela Viciconte) y a todos, mi amor. Dejala hablar. ¿Querés que me vaya?", fue el duro reclamo al aire que le hizo la conductora a Silvina.

Incómoda por el mal momento que le tocó vivir, la ex de El Polaco atinó a pedir disculpas al aire y, acto seguido, abandonó el estudio entre lágrimas: subió a su camarín, se cambió, se fue a su casa y al otro día decidió renunciar. “Perdón, Mo. Para nada. No fue mi intención”, pronunció antes de abandonar el piso.

Según trascendió, la relación entre Moria y Silvina nunca fue la mejor. A pesar de que el equipo e Incorrectas está compuesto por gente elegida exclusivamente por La One, allegados al ciclo confirmaron que el vínculo entre ellas siempre fue “tirante”. “Hablamos con ambas y las dos dijeron que esta situación no tiene retorno”, le confió un productor a este portal.

Me acaba de comunicar producción que la Sta. del viñedo de CALIFORNIA renunció porque sintió que no tenía más para aportar a @IncorrectasOk y que estaba agradecida por el lugar que se le dió. Se ve que sus vacaciones de casi 1 mes no le alcanzaron para ponerse en #ModoTrabajar 👈 — Moria Casán (@Moria_Casan) October 7, 2019

Silvina Luna renunció el sábado y, fiel a su estilo, Moria no se la dejó pasar. “Yo sentí que se sublevó la señorita que se fue, muy maleducada, ¿siente que la cuestiona la gente vegetariana?”, le había preguntado a la nutricionista, en clara referencia a su “vayaina”.

"Debajo de la aparente estupidez hay verdadera estupidéz" dijera EDUARDO GALEANO 💋🌈🌈 — Moria Casán (@Moria_Casan) October 7, 2019

Además, durante el fin de semana escribió en su cuenta de Twitter: “Episodio menor. La Luna llena que estamos transitando aspecta diferente en las personas. Lo mejor del programa de ayer viernes fue el resto y sobre todo el gossip @SXipolitakisOk acerca del embarazo de @PazCornu”.

En ese sentido, La One sentenció: "Me acaba de comunicar producción que la Sta. del viñedo de California renunció porque sintió que no tenía más para aportar a Incorrectas y que estaba agradecida por el lugar que se le dio. Se ve que sus vacaciones de casi un mes no le alcanzaron para ponerse en #ModoTrabajar".

De esta manera, la modelo no volverá al ciclo y si bien su intención es alejarse de esta polémica, compartió varios fragmentos del libro Biografía del silencio, del sacerdote católico Pablo d'Ors, que hablan de "dificultades", "conflictos" y "obstáculos". "A ese colega maldiciente ha llegado la hora de ponerle en su sitio", reza uno de los fragmentos que publicó la modelo.