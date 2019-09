Susana reveló si fue infiel, recordó al "hombre de los dos penes" y contó por qué invitó a Roviralta

Susana Giménez sorprendió al hacer una llamativa revelación sobre su pasado. La conductora de Telefé participó del programa “¿Quién quiere ser millonario?”, de Santiago del Moro, que aprovechó el juego para preguntarle de todo a la diva: desde cuestiones personales sobre sus relaciones amorosas hasta sobre los participantes más insólitos de sus programas.

Susana participó del programa de Del Moro junto a su amiga Teté Coustarot. Luego de responder de forma correcta seis preguntas, se hizo de un importante premio de dinero, $500.000, que adelantó que donará a la Casa del Teatro. Con la presencia de la estrella de la TV argentina, el conductor no pudo evitar hacerle algunas preguntas de índole personal y profesional.

Una de las declaraciones más íntimas de Susana fue cuando reveló que sufrió mucho por amor y lanzó: “En la vida me han mentido mucho y yo también. No conozco a nadie que le hayan sido infiel que no retrucara… Yo he sido infiel”, disparó la diva televisiva, aunque no dio más detalles. De todos modos, aclaró: “Sí, obvio, y no me arrepiento porque la pasé bárbaro en toda mi vida. Salí con muchos hombres, nunca los conté, pero fueron más de diez, y menos de cien”, dijo entre risas.

En otro momento, Del Moro le preguntó por la supuesta relación con Sandro, y aunque intentó evitar la respuesta, recordó: “Filmamos una película y sólo nos besamos… Él estaba de novio y yo también, la novia de él parece que era muy celosa”.

LOS RECUERDOS DE SUSANA

En el programa de Del Moro, Susana también recordó algunas de las entrevistas más llamativas que pudo hacer en su carrera: “Tengo un gran recuerdo de Sofía Loren”, contó la conductora, sobre la actriz italiana reconocida en todo el mundo. “Me contó que cuando vino estaba nerviosa, yo no lo podía creer. Es la mejor del mundo y estaba nerviosa”.

Sin embargo, lo más gracioso fue cuando Susana recordó los personajes más insólitos y bizarros que tuvo en sus programas de TV. Junto a Del Moro recordaron al “hombre de los dos penes”, aunque la conductora aclaró entre risas: “Eso yo no lo vi, pero lo vio la escribana y era posta”.

EL DÍA QUE INVITÓ A ROVIRALTA

Otro de los momentos fuertes de la entrevista fue cuando Susana contó por qué llevó a su programa, meses atrás, a su ex marido Huberto Roviralta, a quien en plena separación, a fines de la década de 1990, le arrojó un cenicero por la cabeza. En aquel entonces, la conductora había revelado que su pareja la había intentado agredir y que ella se defendió.

Ahora, Susana contó: “Lo de Roviralta en el programa fue una idea de producción. Me tuvieron que pedir permiso para traerlo, ese día competíamos contra Tinelli y yo quería ganarle y le gané”, celebró. En julio pasado, el ex marido de Giménez apareció en el sketch de la diva junto al humorista Roberto Moldavsky. Sin embargo, Susana aclaró divertida: “No le pagamos el bolo, y calculo que no le pagaron nada más, después de todo lo que se llevó… Si le pagaron algo más hay que matarlo”.