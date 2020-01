Tensión al aire en TN por el caso Nisman: “No acomodemos la causa a los tiempos de Macri"

Alberto Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento del edificio Torre Boulevard del complejo Torres Le Parc, en el barrio de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015, un día antes de presentarse ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación por su denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento en la causa AMIA.

Lo cierto es que el nombre del fiscal fallecido suele cobrar valor habitualmente y aparecer en ciertos medios de comunicación a casi cinco años de su muerte bajo la pregunta: ¿Suicidio u homicidio? Este jueves, a raíz del estreno de la serie "Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía" en Netflix, el tema de la muerte del fiscal volvió a cobrar relevancia en la pantalla de TN.

Y fue en ese momento donde se vivió un clima de mucha tensión entre tres de los periodistas de la señal: Guillermo Lobo, Adrián Ventura y Lorena Maciel, quienes no se pusieron de acuerdo y tuvieron, al menos, un agitado debate que tuvo como premisa la muerte de Nisman.

“Aparece ´suicidado´ un día antes de tener que declarar en el Congreso. Era un hombre con una personalidad fortísima….”, dijo con ironía Ventura, pero no pudo terminar su idea porque Lobo (que no entendió el sarcasmo) lo interrumpió para preguntarle: ''¿Cómo 'suicidado'?”.

Por esa razón, Ventura agregó: “¡Apareció muerto! Cuando digo ´suicidado´, lo digo a propósito”. En ese momento, Maciel interrumpió a sus compañeros y, de manera llamativa y casi sorprendente, disparó: ''Tenemos la pericia de la Corte Suprema, cuando estaba Viviana Fein, que dijo que todo se apuntaba que se quitó la vida”,

Y sumó: “Y que no había elementos para pensar de que se trata un asesinato. Jurídicamente se va a tener que comprobar esto”. Impactado por la reacción de su compañera, Ventura manifestó que no se puede “acomodar cada causa judicial al tiempo de cada gobierno” porque si no “no va a ser creíble nunca”. Fue ahí cuando Maciel, arremetió: “No dejemos acomodar la causa a los tiempos de Macri. ¿Por qué en los tiempos de Macri es la pura verdad, y no la pericia de la corte?’’.

A partir de ahí, Maciel coincidió con sus compañeros de que la investigación sobre las causales de muerte del fiscal “nació mal”, pero le aclaró a los periodistas que “no son jueces para decir que Nisman se suicidó o lo mataron”. “Si está 100% probado que se pisoteó todo, por qué no enjuician o va presa la fiscal? ¿Por qué sigue libre? Hay un solo enjuiciado”, remató.

Y concluyó: “¿Por qué están libres todos los que participaron de la escena del crimen? Ojo, porque muchos hablan y pocos avanzan con la acusación. Parece una charla de café donde todos decimos que pisotearon la escena del crimen, pero nadie investiga. No hay una sola denuncia penal contra Fein”. Al final, Ventura solo se limitó a decir que “no hay jueces” que investiguen.