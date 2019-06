Tinelli se enojó por el faltazo de Piquín y Macarena y los mandó al teléfono

Marcelo Tinelli explotó de furia con el faltazo que pegó, con aviso, la pareja de Hernán Piquín y Macarena Rinaldi y decidió cambiar las reglas del Súper Bailando para castigarlos.

Marcelo confirmó que en el próximo ritmo, cumbia, se sumarán diez nuevas parejas al Súper Bailando, por lo cual las dos parejas que quedaron en el voto telefónico por la salsa en trío no fueron eliminadas en esta gala sino que se sumarán a las otras dos que caigan en el voto telefónico de la cumbia, aunque no podrán bailar el nuevo ritmo. De esas cuatro parejas saldrán las próximas dos eliminadas del certamen.

¿Pero qué pasó con Piquín y Macarena? El bailarín tenía un compromiso previo en España por el que tuvo que viajar y le pidió a su pareja del certamen que lo acompañe para poder ensayar en los tiempos muertos. Como ambos tuvieron un buen puntaje en la salsa, y no había forma de que queden sentenciados, dieron por sentado que podían faltar, lo que enojó a Tinelli.

Ahora ambos no sólo no bailarán el próximo ritmo (cumbia) y tendrán que someterse al voto telefónico para ver si siguen o no. "Es el compromiso que les pedimos siempre a todos los participantes, y lo tienen que asumir también Hernán y Macarena. Entiendo la buena voluntad de Hernán, que había dicho que tenía un viaje, y la buena voluntad de ir a ensayar a España, pero lamentablemente es la primera pareja que ya está en el teléfono del próximo ritmo. Si no el compromiso que les pedimos a los participantes no es justo", dijo Tinelli en el programa.

¿Será el fin de Piquín?