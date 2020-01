Todo Netflix en enero: las series que que vienen, las que terminan, las que siguen

La plataforma de streaming más grande del mundo se prepara para un nuevo año. Netflix sorprenderá con algunas novedades, pero también con algunos finales de series ya clásicas que mantienen en vilo a los espectadores. Acá te contamos todo lo que tenés que saber.

Novedades

Mesias

¿Regresó el Mesias? Un hombre asegura que ha venido a salvar a la humanidad. Una agente de la CIA investiga si en efecto esto es cierto, o si se trata de un embustero. La primera temporada de Mesias tiene 10 episodios y está protagonizada por Medhi Dehbi y Michelle Monaghan. La serie, que promete generar controversias, es de Michael Petroni y está disponible en Netflix desde el 1° de enero.

Aj And The Queen

El cantante, drag queen y productor Ru Paul ideó esta serie junto al ex Sex and the City Michael Patrick King. RuPaul interpreta a Ruby Bed, una drag queen que atraviesa los Estados Unidos en un motorhome acompañado por una niña, AJ,(Izzy Gaspersz) Estreno: 10 de enero.

Hitazos que continúan

Sex Education (Segunda temporada)

Entra en su segunda temporada la comedia dramática de Laurie Nunn protagonizada por Gillian Anderson, en el papel de la terapeuta sexual Jean Millburn, y su hijo adolescente Otis (Asa Butterfield ). En la segunda temporada Otis tiene que manejar sus instintos sexuales con su pareja Ola (Patricia Allison), mientras se produce um brote de clamidia en el instituto Moordale. Estreno: 17 de enero.

Titanes (Segunda temporada)

Reaparece la serie de DC, basada en The Teen Titans ,de Bob Haney y Bruno Premiani. La segunda temporada arranca con Dick Grayson transportado cinco años en el futuro, y con un cierto protagonismo del villano Deathstroke. Desde el 10 de enero.

La Casa de Papel (Cuarta temporada)

La cuarta temporada de la serie que ahora cuenta entre sus protagonistas a Rodrigo de la Serna (Palermo) se lanza el 3 de abril. La tercera temporada había terminado muy mal para los intereses de la banda, con la ex inspectora Raquel Murillo, ahora Lisboa, detenida, y los fans estaban francamente preocupados por el destino de Nairobi. ¿Sobrevivirá? El nuevo robo se complicó un montón, y aunque consiguieron liberar a Rio, la pregunta del millón es si lograrán salir con vida del asedio al que están sometidos. La policía está más dura y despiadada que nunca y no está dispuesta a regalarles nada.

Better Call Saul (Quinta temporada)

La quinta temporada de la historia de Jimmy Mc Gill (Bob Odenkirk), el abogado outsider de Albuquerque al cual conocimos en Breaking Bad, y su transformación gradual en Saul Goodman, ya tiene fecha de estreno. La serie recomienza el 23 de febrero, en simultáneo en la cadena norteamericana AMC y en Netflix. El final de la cuarta temporada había sido francamente oscuro: es que el cinismo se está comiendo al personaje de Jimmy, de manera tal que ya ni siquiera él mismo sabe cuándo dice la verdad y cuándo miente.Según contó Giancarlo Esposito, el actor que interpreta a Gus Fring, la serie concluirá en 2021, cuando los destinos de la historia se crucen con los de Breaking Bad.