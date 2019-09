Tras la salida de Fabbiani, enojo en El Trece por el rechazo de Mirtha: "Se queda sin aire hasta mayo"

El último sábado, Mirtha Legrand aprovechó algunos minutos de su programa para revelar en su histórica mesa que no hará su programa en Mar del Plata durante el verano porque económicamente el canal no se puede dar ese lujo. “Económicamente no se puede, es carísimo. Había pensado descansar durante el verano, hace más de un año que no descanso”, dijo.

Pero fue en ese momento que la diva de los almuerzos no dudó en contar una propuesta que le hizo el propio Adrián Suar en su casa, durante una reunión informal que tuvieron el último jueves en la que también participaron Pablo Codevila y Nacho Viale. “Me propusieron otra cosa fantástica, pero que no lo voy a hacer porque es mucho esfuerzo”, detalló.

Y sumó: “Me propusieron televisión diaria, pero a mí me encanta esto que hago los sábados y domingo. Sería el almuerzo diario durante todo el año, después del noticiero. A las 14.30, pero a mí me gusta esto que hago, dispongo de toda la semana, salgo, voy a los teatros que me encanta y hago otra vida. A lo mejor hago el programa desde Buenos Aires durante el verano”.

Al final, Mirtha cargó contra la gerencia del canal y resaltó su deseo de estar en La Feliz haciendo su programa este verano. “La propuesta que me hicieron la consulte con mi médico y me dijo que no, que era mucho trabajo. Hacer Mar del Plata para mí era un deleite, me encantaba, pero los costos no dan”, cerró.

La diva no tuvo ningún reparo en contar la “charla privada” con la gerencia de programación de El Trece, en la que le ofrecieron el horario de las 14:30 (que actualmente le pertenece a El Diario de Mariana) durante toda la semana y por todo el 2020.

A raíz de la revelación de Mirtha, se originó una interna en el canal. “No pudo esperar 48 horas para contarlo al aire”, fue uno de los mensajes que recibió Jorge Rial y que no dudó en contar en Intrusos. Mientras que una autoridad importante de la productora que tiene a su cargo el programa de Mariana Fabbiani, le envió: “Ella es mala”, refiriéndose directamente a Mirtha.

Según explicó Adrián Pallares, panelista del ciclo de América, a las autoridades de El Trece no les cayó nada bien el comentario de Mirtha. La señal está buscando el año que viene dedicarse a la parte artística del canal -dejando de lado la parte periodística- para darle batalla a Telefe. “Ellos sienten que tenían una estrategia ´secreta´ de programación que Mirtha vulneró contando esto”, detalló.

Desde el canal sostienen que Mariana Fabbiani deja un reemplazo en su programa durante el verano para tomarse sus merecidas vacaciones, situación que iba a aprovechar las autoridades para el arribo de Mirtha a la tarde, reemplazando directamente el ciclo El Diario de Mariana y moviendo así a Fabbiani a otro horario, con otro formato y estilo más familiar.

La productora que lleva adelante el ciclo que conduce Fabbiani desmintieron que el canal quiera desvincularse de la conductora. “Adrián Suar dijo que Mirtha se queda sin aire hasta el mes de mayo por lo que hizo”, sería la decisión del gerente de programación por la revelación de la diva. De esta manera, Mirtha no estaría durante el verano y regresará a mediados de dicho mes.

El Trece estaba trabajando en una programación basada en el entretenimiento, en programas más familiares donde la “diversión” sea el eje principal para competir contra Telefe y dejar la parte periodística para el cable. Para ello, según contaron en Intrusos, las autoridades del canal se iban a apoyar en Guido Kaczka, Marcelo Tinelli y la propia Mariana Fabbiani para generar más rating.