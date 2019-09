Triángulo escandaloso: Sol Pérez asegura que no está de novia con el ex de Archimó pero ella no le cree

Días atrás, el panelista Mariano Caprarola reveló en el programa Flor de Tarde de Ciudad Magazine, que el productor Guillermo Marín, ex de Valeria Archimó, tendría un romance con Sol Pérez.

El enojo de Sol

El dato no fue bien tomado por la ex "chica del clima", quien tildó de "desubicado de m...." a Caprarola. "Ya una vez me tuviste que pedir disculpas por la manera en la que te dirigís a mi. Yo no sé qué harás vos para tener trabajo, yo no me acuesto con mis productores", expresó enojada en Twitter.

Y el lunes, junto a Marín, Pérez se sentó en Involucrados a explicar la situación. El productor relató que se enteró de lo que se decía de él a través de un mensaje de Archimó y aseguró que "sería de psicópata estar con una mujer a los dos meses de separado, por respeto a Valeria y por mi hija".

"No me escondo"

"Adoro a Sol, mato por ella y no va a cambiar nada. Si tengo que firmar un contrato con Sol lo hago en la esquina. No me escondo", agregó, describiendo su relación con la modelo y panelista como una "de hermanos".

Al mismo tiempo, Marín reveló que su ex mujer se puso furiosa al escuchar el rumor. "Me dijo lo que cualquier mujer que se entera que a los dos meses dicen que su ex está saliendo con alguien, que encima fue compañera de elenco de ella", expresó.

Escándalo total

Archimó, por su parte, se negó a salir al aire y retrucó con un picante mensaje enviado a través del panelista Diego Esteves. "Pregunta si la estás cargando cuando decís que Sol Pérez es una hermana para vos", le expresó a Marín.

"Si ella considera que la cargo no me puedo meter en la cabeza de ella", respondió el productor visiblemente incómodo asegurando que "Valeria es fantástica". Pérez, por su parte, reveló que le ofreció tomar un café juntas a Archimó para aclarar la situación y hasta que propuso mostrarle los chats que tiene con Marín. "Sólo hablamos de trabajo y no tengo nada que esconder. Pero me pongo en su lugar y la verdad que es horrible", confesó.