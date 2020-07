Viviana Canosa y un duro mensaje a Alberto Fernández: "Ojalá no me llame más, no me asuste"

La periodista y conductora televisiva Viviana Canosa volvió a cuestionar al presidente Alberto Fernández luego de revelar un intercambio de mensajes que tuvieron días atrás, a raíz de una serie de críticas que había hecho en su programa sobre cuestiones vinculadas a la gestión. Tras la repercusión de sus declaraciones de esta semana, le envió un fuerte mensaje al mandatario: “Ojalá no me llame nunca más”.

Todo comenzó el martes, durante una entrevista de Canosa en el programa Por si las moscas, de Radio Ciudad, donde la conductora relató que había recibido una crítica del presidente tras una serie de comentarios que realizó en su programa de Canal 9. “Fue un poco fuerte, sentí como un ataque de pánico, me temblaban las piernas”, indicó Canosa.

Luego Canosa sostuvo que Fernández le escribió el mensaje a su teléfono personal y que le resultó “intimidatorio”. “Me decía ‘te quiero mucho, mirá que lo que decís se te va a volver en contra’”, comentó la conductora, que aseguró que le respondió: “Cuando quieras nos tomamos un café, porque yo soy intensa y no soy víctima. Esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa. Me dije ‘este es mi trabajo’.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Leé más | Viviana Canosa dijo que recibió mensajes con quejas de Alberto Fernández: "Me temblaron las piernas"

El diálogo que contó Canosa tuvo una mayor repercusión política y de hecho ayer por la tarde la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO, apunto a Fernández y habló de “otro apriete a una mujer”.

Estoy absolutamente decepcionada con usted presidente, lamento que hayamos interrumpido la amistad".

Anoche, tras el impacto mediático de su relato, Canosa volvió a hablar del tema, esta vez en su programa. “No abuse de su poder”, le reclamó al presidente. “Me siento absolutamente decepcionada con usted, señor presidente. Lamento que hayamos interrumpido nuestra amistad. Creo que le hecho grandes notas el año pasado, inclusive este, cuando comenzó el año. Siempre puse me mejor predisposición. Este programa también está para cuando usted quiera decirme las cosas”.

En este sentido, disparó: “Pero en vivo, dígamelas en la cara. No me las diga por mensajes. No me asuste, me siento libre, soy libre, quiero vivir en un país libre”. “Sentí que era el Estado contra mí. ¿Por qué? Si lo único que hago es trabajar. Yo no estoy ni de un lado ni del otro de la grieta, yo no quiero estar ahí, este programa se hace con todas las voces todas las noches”.

Leé más | El polémico cortejo fúnebre que le hizo la barrabrava de Quilmes al ladrón que mató el jubilado

Y remató: “Y yo le quiero decir al presidente que ojalá no me llame nunca más. Que no me moleste más. Que me deje trabajar en libertad, que me la merezco, que me la gané, soy una mina de bien, luchadora, laburadora y decente. Digo lo que pienso, no quiero ser un títere de nadie”.

Además, sostuvo que “lamenta mucho” el episodio y dijo que le tenía un “afecto especial”. “Más allá de nuestras diferencias le deseo lo mejor, faltan muchos años para que usted termine su mandato y voy a ser una de las primeras en trabajar para que le vaya bien, pero no se meta con mi libertad ni con la de nadie. Seamos democráticos, republicanos, decentes”.