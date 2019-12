Ya arrancó la interna: el "Gato" Sylvestre en contra de Luli Salazar en C5N (cómo será el programa)

Si bien faltan algunos detalles, Luciana Salazar está a punto de desembarcar en la pantalla de C5N con su propio programa político. Sí, luego de deslizar información sensible del entorno del macrismo, anticipando hechos que días después no tardaron en transformarse en noticia, la bella rubia recibió la propuesta de comandar un ciclo de entrevistas por la señal.

Así lo confirmó Nicolás Bocache, uno de los gerentes de la señal, quien adelantó que el canal está en tratativas con la ex Bailando por un sueño para sumarse a la programación del 2020. "Estamos buscando un formato que esté bueno, que tenga entrevistas. Quiero entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner", adelantó la mamá de Matilda.

Según adelantó Luis Bremer, desde C5N pretenden que el programa comience a emitirse a partir de febrero o la primera semana de marzo. La idea es que la modelo interactúe con políticos, economistas y empresarios. Al mismo tiempo y si bien se contemplaba la posibilidad de que el programa vaya los días viernes, la modelo pidió que el ciclo se emita los domingos.

Luciana no estaría sola, ya que sobre la mesa ya están negociando con dos muy reconocidas periodistas –una de ellas trabajó en TN- que se dedicarán a distintos aspectos: por un lado, una opinará estrictamente de política, mientras que la otra se referirá a temas vinculados con el feminismo: derechos, igualdad y conceptos tales como la ley de despenalización del aborto.

Se espera que desde su debut y a partir de ahí todos los domingos –tal y como ocurre desde hace varios meses en su cuenta de Twitter- Luciana lance sus ya habituales primicias o bombas políticas. Pero no todo es color de rosa para Luli, ya que algunas de las figuras del canal ya manifestaron su descontento por el casi seguro desembarco de ella comandando un ciclo político.

En medio de la expectativa por la llegada de Luciana a C5N, Gustavo “El gato” Sylvestre se mostró filoso vía Twitter. "Bue... estamos al horno", escribió. Pero lejos de dejarse amedrentar por el periodista, la ex Bailando por un sueño decidió responderle y calificó de “machista” su comentario en las redes sociales. "Quisiera entender por qué puso 'Estamos al horno'”, dijo.

Y sumó: “Es la pregunta que yo le haría. En algún punto me parece machista. Hay un machismo absoluto. Ya por el hecho de ser mujer siempre te dicen o te atacan por algo. Además, yo vengo de otro palo, soy voluptuosa. Hay un ninguneo que molesta. No me importa que me digan vedette -que lo fui dos veces- pero yo hace muchos años que trabajo y me vengo preparando como conductora, ¿por qué me siguen presentando como 'la vedette'?”, se preguntó Luciana.