Cele Bello, la psicóloga que revolucionó Tik Tok: tips para cuidar la salud mental

Licenciada en psicología, especialista en terapia gestáltica y autoestima, Celeste Bello trabaja en las redes sociales desde hace seis años. Tanto en su cuenta de Instagram, como de Tik Tok, comparte su experiencia personal recorriendo el mundo y brinda herramientas de autoayuda para quienes estén interesados.

Bello, que ostenta más de 700 mil seguidores en Tik Tok, dialogó con BigBang e hizo énfasis en la importancia de pedir ayuda cuando una persona lo necesita, más allá de lo que pueda leer o escuchar en Internet. “Si no podes sola, la terapia te puede ayudar. Tal vez lo identificás o necesitás tomarte un tiempo. Pero cuando te das cuenta que no podés sola, es importante recurrir a terapia”.

La especialista indicó que incluso desde antes que comience la pandemia realiza terapia virtual, ya que junto a su pareja y a su hijo de un año y medio viajan por todo el mundo con el fin de conocer y abordar diversas culturas. Sin embargo, cada tanto se radican en Buenos Aires, y ahí sí atiende a algunos pacientes de manera presencial.

Entrevista a Celeste Bello: Psicología, redes sociales y viajes

-¿Cómo comenzaste con las redes sociales? ¿Fue planeado o simplemente se fue dando?

-Comencé con las redes en el 2017 ó 2018 con un Instagram de pareja “turistas argentinos”, en el cual compartía cosas de viajes. Ahora, la verdad es que a ese Instagram no le damos mucha bola porque tenemos una vida bastante nómade. Estamos bastante tiempo en Buenos Aires, pero también viajamos mucho. Compartíamos tips de los lugares a donde íbamos. Ya desde ese momento, que yo ya me había recibido, me gustaba agregarle a los videos algún tip o algo emocional. Además, me daba cuenta de que a los usuarios les copaba. Por ejemplo, cuando hablaba del miedo a volar o cosas de la incertidumbre o cómo cambiar el chip cuando te encontrás con situaciones negativas dentro de un viaje, las perspectivas, la idealización de un viaje, etcétera.

A mi me gustaba la idea pero no sabía cómo llevarla a cabo. Y en el 2019 tenía muchas ganas de hacer algo propio y me daba vergüenza o cosa; no sabía cómo hacer porque me iba muy por el lado de la psicología y yo lo quería meter con los viajes y lo empecé a pensar mucho, a estudiar. Me fijé si había alguien que hacía lo que yo quería hacer, y me costó un montón encontrar algo que me cierre realmente y en el 2020, en medio de la pandemia, empecé con temas de psicología y también iba metiendo cosas del viaje anterior, que me gustó. En el 2021 me calmé un poco con las redes porque estuve embarazada y retomé en el 2022 viajando y ahora sigo en esa.

-¿Cómo surgió la idea de compartir herramientas psicológicas?

-Esto es porque cuando yo daba los tips de viajes, sentía que me quedaba corta con los consejos que daba. Como yo soy psicóloga especialista en terapia gestáltica, me forme en temas de autoestima, gestión emocional, hice teatro; sentía que quería más. Brindar otra cosa. Hablar con la gente, escuchar lo que necesitaban y ver también otros instagrams de psicología que me encantaban. Lo que quería era agregarle mi experiencia a eso. Que el motor fue ahí en la pandemia. Si lo querés hacer, hacelo.

-¿Crees que esto puede tener alguna consecuencia?

Creo que gracias a los profesionales de la salud, que empezamos a compartir el conocimiento a través de las redes sociales, hay mucha gente que empezó a conectarse más con eso y dejar que las redes sociales sean sólo para entretenerse o para compararse, replantearse aspectos de su vida, en todas esas cuestiones creo que tiene consecuencias positivas. También repercute en mí, porque es como una forma de canalizar e integrar temas de terapia sobre todo, de autoestima y gestión emocional con los viajes. Es como el espacio que me permite integrarme a mi misma y estoy muy agradecida por eso.

-En el caso de que un usuario se sienta representado por alguna problemática que compartís, ¿cuál crees que es la mejor manera de abordarlo? Es decir, si tienen que recurrir a terapia, pedir ayuda...

-Eso es muy difícil a veces de responder o de pensar. Entiendo que Instagram y Tik Tok no son terapia. Pero sí muchas veces son una herramienta. Desde mi posición también brindo ejemplos donde otras personas con las se pueden identificar. Y no es terapia, pero pienso que si lo hacés desde un lugar cuidado y sano puede ser muy terapéutico y te podés ayudar de forma gratuita con todas las herramientas que brindamos, con ejercicios, con diferentes recursos y el click está en decir: 'Uy, si yo eso que me aparece acá y que me despierta el tema, no lo puedo resolver sola'. Ahí sí, hay que acudir a terapia.

Yo, por ejemplo, doy sesiones de consultoría en relación a autoestima y sino también pueden hacer terapia con mi equipo. Pero la idea es ir y probar una sesión. No limitarse a un sí o no. Sino consultar. Un tema que pasa muchísimo, es que se identifican con la insatisfacción permanente. La autoexigencia. El 'soy exitosa, tengo gente que me quiere alrededor, todo muy bien, pero nada es suficiente'. Ahí, por ejemplo, si no podés sola, la terapia te puede ayudar. Tal vez lo identificás, o necesitás tomarte un tiempo. Pero cuando te das cuenta que no podés sola, es importante recurrir a terapia.

-¿Hay algún proyecto o algo que te gustaría realizar a futuro?

-Dentro de poco voy a lanzar mi propio método, que es el Método Bello. Es en relación a la autoestima, y cada letra está relacionado con un pilar de la autoestima. Por ejemplo la “b” de belleza interior, relacionado con el pilar del autoconocimiento, la “e” de errores de pensamiento, que se relaciona con la confianza. La “l” de límites, del autorespeto, y así es todo el método que vengo trabajando desde hace tres años. Viajar en casa rodante también es algo que me gustaría hacer, aunque sea por seis meses o un año. Pero vivir esa experiencia en familia me encantaría.

-¿Cómo combinás tu profesión con los viajes? ¿Qué aprendiste de esa experiencia?

-En el 2017 empecé a atender de manera virtual. Eso me gustó mucho, ya que entendí que no tenía que estar en un solo lugar para poder trabajar. Después, por ejemplo en Barcelona y en India di talleres en relación a estos temas de la autoestima, integración corporalmente cuerpo espíritu, entonces los iba proponiendo en distintos lugares, algunos eran pagos, otros eran gratuitos y así fui haciendo. El año pasado en Corea hice un video porque el gobierno había puesto unos garrotes en las plazas, donde te decían si estabas gorda, flaca o muy flaco o muy gordo. La gente pasaba por esos palos y eso fue poder ver en vivo y en directo la relación con la autoestima que tienen en otras culturas.

Lo que pasa en los viajes es un poco lo que pasa en la vida, es importante aprender de la flexibilidad, a adaptarse. La importancia de entender que no por estar tirado en una playa con un coco, sos la persona más feliz del mundo y no, no es así. Podés estar tirado en una playa con un coco y estar muy triste con tu via diaria. Es importante poder elegir con qué anteojos mirar la vida, que también es un poco de lo que se trata el Método Bello y saber que desde el autoconocimiento personal, es fundamental para cómo elegimos vivir y tenemos la posibilidad de conocernos y transformarnos.