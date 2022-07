Desde series a películas, ficciones con poca propaganda pero que se las traen

La industria del contenido audiovisual es extensa a lo largo y a lo ancho del planeta y las distintas plataformas, les traen a los usuarios un abanico de posibilidades tanto en series, como en películas, basadas en los algoritmos de los gustos de la persona. Esto hace que muchas veces grandes contenidos no lleguen, debido a este tipo de ordenamientos utilizado.

El crecimiento de la oferta es innegable, pero también la importancia de llegarle al espectador, ya que aproximadamente las personas solo consumen el 2% de todas las producciones que se ponen en los distintos catálogos.

Netflix es por excelencia la mayor plataforma poniendo a disposición más de 1000 series por lo que se vuelve común no encontrar todo el contenido, aunque siempre habrá al menos una opción que cuadre para entretenerte. Existen grandes producciones que no han logrado tener una repercusión acorde a su contenido, por lo que a continuación, confeccionaremos un listado de películas y series que no te deberías perder por más que el algoritmo no te las haya mostrado.

Series para maratonear

Metiéndonos en lo que respecta a las series que no son de las más conocidas, pero que son sumamente llevaderas para hacer maratones, aparece GLOW creada por Liz Flahive, de Homeland, y Carly Mensch, de Orange is The New Black. Es una serie de comedia situada en Los Ángeles, en la década del ‘80, en el que un grupo de mujeres cambian las desventuras de la cárcel por aventuras dentro de un programa televisivo de Lucha Libre.

La primera de las temporadas se lanzó en el 2017 y estaban estipuladas que se realizaran cuatro más, pero lamentablemente por la pandemia hubo que cambiar lo estipulado y se llevaron adelante solo tres temporadas, dando por finalizada la saga y dejando a los fanáticos con ganas de más información.

Con tres temporadas y capítulos con 30 minutos de promedio, “Master of none” es una de estas comedias trágicas con la que te divertirás. Cuenta con tramas que cruzan las relaciones de las parejas, las diferencias de las culturas y la raza. Una de las particularidades es que la producción es creada por su propio protagonista, el estadounidense Aziz Ansari, ficción que cosechó un Globo de Oro y tres Emmy.

Continuamos con el listado de series con “Muertos para mí”, otra comedia ideal para un maratón. Su trama sucede a partir del asesinato de un hombre, donde su viuda termina convirtiéndose en amiga de la mujer que atropelló y mató a su marido. Las actuaciones de Linda Cardellini y Christina Applegate hacen un dúo que se las trae, convirtiendo a esta serie en un ideal para pasar un fin de semana.

Y no podemos dejar de lado las producciones argentinas, por eso vamos a destacar dos de las que, para Netflix, no han sido de las más taquilleras, pero que son para destacar. En primera instancia Los Simuladores, que son un grupo comando especializado en operativos que se basan en la simulación para solucionarles problemas a sus clientes. Luego, Okupas, donde cuatro jóvenes ocupan una casa en Barrio Congreso forjando una entrañable amistad que lleva a acompañarse en sus diferentes historias de vida.

Películas que no podemos perdernos

Entre los títulos del cine que ofrece Netflix, nos encontramos con la misma problemática donde algunas grandes producciones han quedado en el camino debido a la gran oferta de películas que se suman constantemente al catálogo de la plataforma. En primer lugar, nos detenemos a hablar de “Contratiempo”, un film español estrenado en 2017 donde Mario Casas, el actor protagonista encarna a un empresario reconocido acusado de un homicidio y se prepara para afrontar el juicio. Aunque en la previa aparece un testigo que gira 180 grados la trama, manteniendo al espectador atrapado hasta el final.

Una película romántica, “Cuestión de tiempo” es la elección ideal para disfrutar de principio a fin y mantener la emoción a flor de piel. La trama transcurre en que Tim Lake descubre que todos los hombres de la familia pueden viajar en el tiempo, pero con el afán de corregir aspectos de su persona que no le gustaban, termina borrando el recuerdo del día que se conoció con su pareja, por los que tendrá que volver a conquistarla.

Si la opción es un drama con crimen, las creaciones asiáticas suelen estar bien catalogada. “El sol que abraza” es una interesante apuesta taiwanesa donde una familia busca poder salir adelante luego de que el menor de la familia cayera preso. El film es un viaje de dos horas 36 minutos a otra cultura totalmente diferente, con una mirada que no se ve a menudo en el cine internacional.

Para los amantes del cine de terror, desde el cine independiente, llega “Midsommar, el terror no espera la noche” en la que una pareja y un grupo de amigos asisten a un particular festival de cine a una aldea sueca, que no es lo que aparenta ser, mostrando el lado perturbador y oscuro de la misma. Con una trama basada en secretos y rituales, hacen de la película una opción sumamente interesante desde lo visual.

Por último, también nos vamos a detener en la ficción argentina, con un film que no tuvo la masividad y recepción acorde a la calidad con la que fue creada. “El ciudadano ilustre” con Oscar Martínez de protagonista, encarnado a un célebre escritor argentino que triunfa en Europa que vuelve a su ciudad natal para ver si las cosas seguían siendo como las recordaba, en búsqueda de la inspiración perdida. En principio es recibido como un héroe y de a poco cuando la gente lo empieza a conocer, va generando un creciente rechazo hasta llegar al desprecio.

La constante carga de películas, series y documentales a Netflix, hace que la plataforma brinde un catálogo mucho más extenso, con mayor oferta para encontrar lo que cuadre exactamente con las pretensiones. Pero así también, ante la gran cantidad de títulos es como se terminan perdiendo creaciones de calidad, por lo que llevamos adelante un breve listado de aquellos que los usuarios no se deben perder, por más que no sean los más masivos.