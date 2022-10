¿Jubilado o empresario?: la nueva vida del Kun Agüero después del fútbol

El 15 de diciembre del 2021 Sergio el "Kun" Agüero se retiró del fútbol debido a una arritmia cardíaca que le generó problemas de corazón. Su carrera llegó a su fin de manera tan sorpresiva como traumática.

Sergio el "Kun" Agüero.

Si bien el delantero había ingresado a jugar hacia muy poco en el Barcelona, solo pudo participar en cuatro partidos, anotando tan solo un gol, debido a las complicaciones que comenzó a sentir mientras empezaba esta nueva etapa de su carrera.

Ya instalado en su casa de Hollywood Beach, Florida, Agüero hizo un giro en carrra y empezó su carrera a través del streaming. Y si bien parece que es tan solo sentarse frente a una pantalla y transmitir en vivo, el argentino montó nada mas y nada menos que una empresa gamer center. Su sede principal está ubicada en Barcelona, y la más nueva está en Buenos Aires.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

KRÜ eSports cuenta con una superficie de 736 metros y con el patrocinio de empresas como Aorus, AMD, IQ Option, Twitch y la cervecera Budweiser, que hicieron que el ganador del récord de más hat-tricks logrados en la Premier League alcance más de 2 millones de seguidores en Twich. El conjunto del futbolista se basa en diversos integrantes de su equipo, que participan y compiten en los juegos online Valorant, Fifa y Rcoket League.

El gamer center del Kun no solo ganó los certámenes en los que participo, si no que también clasificó en el Mundial de Valorant que tuvo lugar en Berlin, en el cual logro posicionarse en el top 4 de los mejores del mundo. Esto hizo que se consagren como la mejor actuación de un club de deportes electrónicos latinos dentro del mundo de los videojuegos. “Fueron muchos meses de trabajo y estoy muy orgulloso de poder compartir este nuevo espacio del club. Seguro que muy pronto va a estar lista para poder disfrutarlo todos juntos”, dijo el futbolista en la presentación de la empresa.

Sergio el "Kun" Agüero.

Sergio está trabajando a full en su empresa, pero también aprovecha estos tiempos para relajarse y disfrutar a pura diversión con su familia. Junto a (¿ su ex novia?) Sofia Calzetti pudieron disfrutar de venir a Argentina a pasar las fiestas pasadas junto a Benjamín, el hijo que comparten con Gianinna Maradona. En su nueva y flamante vida en las playas estadounidenses, Agüero compro una mansión valuada en 15 millones de dólares.

La propiedad cuenta con nueve habitaciones, un gimnasio, un cine privado, un sauna, un gigante garage para sus cuatro autos, una pileta con vista al mar y una baja exclusiva desde el hogar hacia la playa. Además dentro de del mismo predio, cuenta con una casa de huéspedes que cuenta con dos dormitorios y dos baños. No es un dato menor, que en el terreno hay un muelle privado para embarcaciones de hasta 24 metros, otro plegable para 3 motos acuáticas y auxiliares, bodegas, cancha de tenis y gimnasio.

Sergio el "Kun" Agüero.

Tras varios meses de especulaciones y deseos por parte de sus hinchas, el Kun fue consultado por Gonzalo Banzas, debido a su elección de irse a vivir a otro país que no sea Argentina a lo que respondió: “No voy a vivir en Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados”, confesó el ídolo argentino.

Carrera futbolística de Kun

Agüero debutó en Independiente en el año 2003 y estuvo hasta el 2006 que fue vendido al Atlético Madrid, en donde pudo debutar como jugador argentino en un equipo de afuera y dar sus primeros grandes pasos.

En el 2011 ingresó a jugar en el Manchester City, equipo en el cual brilló como deportista, consiguiendo una transferencia récord y convirtiéndose en campeón de Premier League. Además en el año 2016 se convirtió en el máximo goleador histórico del club, y el mejor campeonato logrado de la historia de la Premier League. Hasta el 2021, el jugador permaneció en ese club hasta ser comprado por el Fútbol Club Barcelona, en el cual no puedo jugar mas de cuatro partidos debido a su arritmia cardíaca.