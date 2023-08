Llega la 12° edición de la Feria de Editores: “Si leés, hay un libro para vos”

Tras un año de espera, finalmente vuelve la FED y te contamos todo lo que vas a poder encontrar en uno de los eventos literarios más concurrido del país. Por ese motivo, BigBang charló con Victor Malumián, cofundador de la FED y editor en Ediciones Godot, quien cuenta cómo surgió esta convocatoria que reúne no solo a muchísimas y variadas editoriales nacionales e internacionales sino a lectores de cualquier parte del país, que viajan a través de los libros.

“La intención siempre fue generar un espacio donde podamos encontrarnos cara a cara con las y los lectores, tener feedback directo sobre nuestra labor editorial. La FED tuvo sus primeras cinco ediciones en y gracias a FM La Tribu. En el 2013 fue la primera y participaron 15 editoriales. El chiste interno fue que si no iba nadie nosotros pagábamos las pizzas y estas editoriales amigas, las cervezas. Año a año, el evento fue creciendo en cantidad de participantes y de público”, recuerda Malumián.

En los pasillos de la FED, los lectores generan una conexión no solo con los editores y libreros, sino también, con otros ávidos lectores: “Creo que el rasgo fundamental es que detrás de cada mesa están los editores. Eso implica un montón de cosas, nadie conoce mejor el catálogo de una editorial que su editor. Podés preguntar absolutamente todo, desde el porqué del diseño, cómo fue el proceso de traducción, las correcciones, etc. Para una persona curiosa ese detrás de escena es interesante. En segunda instancia creo que se dan charlas muy enriquecedoras que terminan en recomendaciones o vínculos inesperados entre libros, un poco por el tipo de público que nos visita, otro poco por el punto que mencionaba antes. Podés ver escenas donde una persona está mirando un libro y otra que pasa por detrás le hace un comentario sobre ese título, si le gustó, si re recordó a tal autora, etc. Se genera una breve conversación donde un libro recomendó a dos personas”.

A diferencia de la Feria del Libro, los títulos que se pueden encontrar en la FED son cuidadosamente seleccionados en editoriales independientes. “La FED es una feria pensada desde lo logístico para las pequeñas y medianas editoriales, desde los requerimientos mínimos para acceder a un espacio, la horizontalidad de los espacios, la misma señalética, etcétera, hasta cómo cura sus actividades culturales, donde solo participan autoras y autores que publican con las pequeñas editoriales”, explica Víctor.

Dichas editoriales también son elegidas por los fundadores de la FED, bajo un estricto criterio: “El norte está puesto en generar la feria más bibliodiversa posible y de mayor calidad. El término independiente siempre está bajo discusión, pero creo que hay un amplio consenso en que lo independiente apunta a la independencia frente a las modas del mercado o las bajadas institucionales. La libertad se refleja al momento de elegir qué títulos conforman o no el catálogo. En esa posibilidad se juega toda la autonomía. En segunda instancia podemos hablar de un aporte bibliodiverso en el mercado, publicar aquello que no está, aquello que pareciera faltar”.

Y completa: “Creo que detrás de cada editorial independiente hay una editora o un editor que tiene ciertos intereses temáticos y por eso cura, publica y amplifica bajo esas obsesiones. En general los catálogos de las editoriales independientes están marcados por un recorte particular y la editora o el editor que está detrás se especializa en ese recorte, ya sea un área (cine, teatro, música, etc) o un género (cuentos, novelas, crónicas, ensayos, etc) o una nacionalidad o una generación o una región. Hay una clara mirada de lo que está incluido, pero por sobre todas las cosas aquello que se dice excluir”.

A diferencia de las ediciones anteriores del evento, Malumián guarda un as bajo la manga: “Tenemos una sorpresa muy especial en la entrada este año, guiño guiño. Creo que una de las principales diferencias es que sumamos el jueves para descomprimir el resto de los días y sumamos una hora más al cierre. Este año en lugar de hacer el asiduo catálogo de editoriales y librerías imprimimos un libro sobre la Traición con un listado de autoras y autores impresionante. Ese libro se va a regalar hasta agotar stock en la entrada de la FED”.

La feria se llevará a cabo los días 3, 4, 5 y 6 de Agosto de 14 a 22 hs en el Complejo Art Media, ubicado en Av. Corrientes 6271. La entrada es libre y gratuita y habrán muchas actividades presentadas por reconocidas figuras del ambiente, como la entrega del Premio a la Labor Librera. La FED contará con la presencia estelar de escritores nacionales e internacionales, quienes charlarán con los lectores sobre sus últimas obras y firmarán ejemplares, entre ellos: Malena Higashi (Editorial Fiordo), Romina Paula y Iosi Havilio (Editorial Entropía), Ariana Harwicz (Editorial Marciana), Edgardo Scott, Guido Herzovich y Paula Puebla (Editorial Ampersand), Alejandra Kamiya e Isabel Zapata (Eterna Cadencia Editora), Osvaldo Baigorria y Martín Kohan (Caja Negra Editora), Juan Cárdenas, Roque Larraquy y Soledad Queirelhac (Editorial Sigilo y Eterna Cadencia), Peter Rock (Ediciones Godot) y ¡muchos más!

Toda la información sobre tus editoriales favoritas y próximos eventos en: https://feriadeeditores.com.ar/