Volvieron los Peaky Blinders: los sobresaltos de la temporada final y la posibilidad de una película

Peaky Blinders, la serie británica creada y dirigida por Steven Knight, realmente supo generar una atmósfera de época en la que se muestra de forma única cómo era la dinámica de las mafias y de las asociaciones ilícitas de los barrios bajos y en las principales ciudades del Reino Unido durante la primera mitad del siglo XX. También nos cuenta la historia de la familia Shelby y, particularmente, a Thomas Shelby en su ascenso en este mundo marginal hasta llegar incluso a la política.

Un importante elemento es el contexto histórico de esta serie, ya que la historia transcurre durante la primera y segunda guerra mundial. Las temporadas anteriores ya mostraron cómo atravesaron Shelby y los Peaky Blinders la Primera Guerra Mundial. Ahora, se espera que llegue la segunda y, con el comienzo de este evento tan relevante en la historia, podrían pasar muchas cosas que cambien el paradigma para siempre.

Por lo tanto, las temporadas quinta y sexta marcan un quiebre con respecto a las otras cuatro anteriores y, asimismo, cierran la historia. Según el director, Steven Knight, habría una película que funcionará como final y epílogo para esta historia. Según algunos comentarios, esa película, a su vez, podría dejar abiertas las puertas para que hagan un spin off, pero no hay certezas sobre si la historia continuará después de terminada la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué hace tan única a la serie Peaky Blinders?

Las personas que no han visto Peaky Blinders se preguntan, a veces, ¿por qué tanta gente se entusiasma con una serie sobre gángsters en Birmingham que se visten raro y se la pasan peleando? Visto de esta manera, parece una serie bastante básica de acción, y justamente por este motivo podría atraer a muchas personas a verla. Pero, además de la acción y de la violencia, que puede ser un motivo muy convocante para ver determinados productos televisivos, esta serie ofrece una trama profunda, en la que se muestran las interacciones humanas desde una perspectiva muy particular. Además, se puede encontrar un gran panorama de emociones y de sentimientos, ya que hay historias de venganza, de amor, de traición y de éxito en un mundo cruel y sobre industrializado.

Por lo tanto, más allá de quienes quieran ver una buena historia de gángsters con enfrentamientos violentos, también hay un complejo drama humano que se va desarrollando a medida que conocemos a los personajes y sus intenciones. De manera que es una serie que tiene mucho para ofrecer.

La evolución y el desarrollo de los personajes

En la quinta temporada ya se pudieron ver algunos cambios que resultaron sorprendentes para el público y que funcionaron como una patada al tablero para volver a comenzar. Sumado a las excelentes actuaciones de Cillian Murphy como Thomas Shelby y del resto del reparto, la serie se potencia y va creando una atmósfera cargada de tensión en la que el espectador se mantiene al borde de su silla todo el tiempo a la expectativa.

Uno de los principales cambios en lo que respecta al reparto y a los personajes en la sexta temporada es la ausencia de la tía Polly. Esto se debe a que la actriz que la interpretaba, Helen McCrory, lamentablemente falleció y no pudo terminar de grabar los episodios que le quedaban por delante. Por lo que los fans que no hayan visto esta nueva temporada, ya saben que se encontrarán con cambios en el guion y en el desarrollo posterior de algunos eventos debido a que, por fuerza, este personaje no podrá estar.

Asimismo, al cambiar el contexto histórico y al introducirse en un evento con la magnitud de la Segunda Guerra Mundial, también se les dará a los personajes nuevas facetas más profundas y particulares, ya que deberán enfrentarse a grandes cambios. De forma que también se pueden esperar diferencias en este sentido.

Antagonistas con mucho peso

Además de los héroes a los que se admira (como Thomas Shelby, que llega a ser un personaje muy querible), una buena serie debe tener antagonistas de peso que puedan crear una buena intriga y que representen un desafío a superar. Es por esta razón que, ya en la quinta temporada, se incluyó a los Billy Boys, una banda criminal que operaba en las calles de Bridgeton, en la ciudad de Glasgow (Escocia).

Los Billy Boys, también llamados Brigton Boys, se declaraban protestantes y peleaban contra otros grupos reconocidos católicos, como los Kent Star o Norman Conks. Sin embargo, el punto más radical de su identidad (que Steven Knight incluye con mucho acierto para marcar el tono de época) es que estaban asociados con grupos fascistas. Esto ya va abriendo un panorama nuevo que muestra otra faceta de los enfrentamientos entre pandillas y que incluso tendría resonancia a gran escala con la guerra y con el surgimiento de movimientos fascistas en todo el resto de Europa.

Por lo tanto, a partir de este punto, los enfrentamientos ya no parecen darse solo entre pequeñas familias o entre organizaciones de diferentes barrios en una misma ciudad, sino que tiene un peso más significativo. Esto le da un tono más épico a la historia, así como también abre nuevos panoramas para los personajes principales, que deberán encontrarse con mayores desafíos.

Un futuro con un muy buen panorama

Como es bien sabido, los fans de esta serie se encuentran muy apegados a los personajes principales y quisieran seguir viendo más contenido nuevo al respecto. De manera que, ante esta demanda, los productores de la BBC y el propio director Steven Knight, han prometido lanzar una temporada más, una película y, probablemente otro spin off, aunque todavía debería confirmarse.

Por su parte, también es necesario que la serie , con sus seis temporadas, termine en el punto cúlmine de su historia. De esta forma, quedará un resultado final mucho más completo, con un ritmo justo y de mejor calidad narrativa. Por lo que los fans comprenden que este es el fin necesario de una serie que siempre mantuvo intacta su esencia.