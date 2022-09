Y ahora también es racista: Carlos "el vago" III no le quiso dar la mano a un hombre negro

Tras 10 días de luto por la muerte de la Reina Isabel la paz y la armonía en El Palacio de Buckingham duro poco, debido al gesto racista que tuvo el Rey Carlos III con un visitante que esperaba para saludarlo en la entrada del funeral de su madre que comenzó el pasado lunes.

No es la primera vez que salen a la luz actos y comentarios racistas por parte de algún integrante de la realeza británica. De hecho, todo comenzó en el 2019 cuando Meghan Markle y su esposo El Príncipe Harry le dieron una entrevista a la periodista estadounidense Oprah Winfrey luego de renunciar a sus títulos reales. En este encuentro, Megan relató varios hechos desafortunados que tuvo que atravesar en su estadía dentro del Palacio.

El Príncipe Harry y Meghan Markle en la entrevista junto a Oprah Winfrey.

La actriz confesó que tuvo pensamientos suicidas luego de que la familia real le limitara sus actividades y no la dejaran salir de la casa por varios meses, motivo por el cual entró en una depresión. Por su parte, Harry reveló que él no sabía como actuar, ya que se sentía en un lugar muy oscuro y "no tenía a nadie a quien recurrir".

En ese entonces, mientras surgía la entrevista, Megan cursaba los últimos meses del embarazo de Archie, su hijo al cual decidió quitarle el título de príncipe. Esto generó un gran debate y una interna dentro de la familia real, ya que la actriz estadounidense declaró que existieron conversaciones con la Reina, en donde demostraba su inquietud e incomodidad por el color de piel con el que podría nacer el bebe. Fue ahí cuando la entrevistadora se detuvo y le repreguntó si se refería a que el bebe podría nacer con "piel morena". La respuesta de Megan fue impactante: "Si esa es la deducción que estás haciendo, creo que es una bastante adecuada".

Meghan Markle, El Principe Harry y El Rey Carlos III.

En este nuevo episodio de racismo dentro de la realeza británica, se puede observar como el Rey Carlos III, luego de una seguidilla de saludos y apretones de manos, le ignora el saludo y le corre la cabeza a un ciudadano que lo estaba esperando. Lo llamativo es que lo hace al darse cuenta que se trataba de un hombre negro. Aunque lo intentó evitar, el señor lo tomó de la mano de prepo y saludó al rey, quien ya es famoso por ser vago y racista.