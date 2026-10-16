La figura de Boca Leo Flores protagonizó una olla popular en Monte Chingolo

El delantero de Boca Leonel Flores participó en una olla popular organizada en Monte Chingolo, partido de Lanús. La misma tuvo lugar en el club de futsal Santa María.

Luego de la derrota del "Xeneize" por 1 a 0 ante Vasco Da Gama en el partido de ida de la Copa Sudamericana, el juvenil de 19 años se sumó a una iniciativa organizada por el influencer Leo Silva, quien también es amigo del jugador. La propuesta consistió en asistir con comida a los vecinos del barrio que atraviesan necesidades. Flores se acercó el lugar, compartió tiempo con ellos y hasta se sacó fotos con ellos.

Además, el delantero firmó autógrafos y camisetas de varios hinchas de Boca que se acercaron al lugar tras enterarse de su visita. Sin embargo, desde la organización optaron por difundir horas más tarde las fotos y videos de Leo Flores, para evitar que se acumule mucha gente en el lugar.

Leo Flores comedor

"Bien de abajo y le meto ganas todos los días para cumplir mis metas, seguimos dando comida y marcando la diferencia. Feliz de sacarle una sonrisa al barrio. ¡De Chingolo para el mundo!" publicó el influencer Leo Silva en sus historias de Instagram, en una foto con la joya de Boca.

Como las redes son una cloaca infecta, las primeras imágenes que circularon de la acción solidaria generaron un run run tan innecesario como conspiranoico, signo de estos tiempos. Distintos twitteros comenzaron a circular fotos con tono de cuestionamiento ante una presunta "salida nocturna" del juvenil xeneize.

Leo Flores y su pareja, Cami Espinosa

Sim embargo, Leonel "Leito" Silva -el influencer que organiza ollas populares en Monte Chingolo- reconstruyó con Infobae los detalles de la jornada, el episodio de críticas que atravesó y el vínculo que lo llevó a cruzarse con el delantero de 19 años.

La olla popular que organiza Silva funciona todos los miércoles desde hace dos años en el barrio Santa María, en Monte Chingolo, partido de Lanús. Desde hace un año, el influencer incorporó la modalidad de invitar cada 15 días a alguna figura conocida para sumar entretenimiento a la propuesta. "Hace 3 años estoy en las redes, hoy en día estoy rodeado de mucha gente y artistas, estoy con el proyecto este que es traer a los que más pueda y se saquen las fotos con sus figuras", explicó.

El influencer Leo Silva

El contacto con Leo Flores no se dio de manera directa, sino a través de su pareja, Cami Espinosa. "Se lo agradecí a los dos, más a Cami, lo conocí por ella", relató Silva, quien remarcó que la joven fue, en sus palabras, la "invitada especial" de la jornada. El influencer acostumbra publicar un flyer un día antes de cada edición para anunciar quién lo visitará, pero en esta ocasión el propio futbolista le pidió discreción.

Según la descripción de Silva, el delantero de Boca Juniors se comportó con una naturalidad que no esperaba. "Leo vino como si nada, como si me conociera de hace tiempo, un amigo de toda la vida, me abrazó, compartió algo con mi viejo", señaló. El influencer destacó en particular la paciencia del jugador ante la cantidad de personas que se acercaron a saludarlo: "La humildad de que lo colapsen, no tuvo drama con todos, le firmó la camiseta a todos, un gesto enorme, estoy súper agradecido".



















