Salud del Papa: cómo sigue la recuperación de León XIV y qué dice el parte médico del 15 de octubre

La recuperación del papa ‌León XIV, que se sometió el martes a una intervención quirúrgica por un cáncer de pulmón, "avanza según lo previsto", según el último parte médico, dado a conocer este jueves.

"Esta mañana, el Santo Padre se sometió a controles rutinarios, los cuales arrojaron resultados normales. Una radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón intervenido", dice el parte firmado por los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

Además, los médicos precisaron que el pontífice realiza sus actividades diarias de forma autónoma y que "su sesión de fisioterapia incluyó una gama completa de movimientos físicos",

Robert Prevost, de 71 años, fue diagnosticado con un adenocarcinoma de pulmón, el tipo más común de cáncer de este órgano, y los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho ⁠en una intervención quirúrgica realizada el martes por ‌la tarde.

Nuevo parte médico

Tratando de transmitir un clima de moderado optimismo por la evolución post-operatoria, fuentes de la Sala de Prensa también destacaron que el Papa "retomó un poco el trabajo" desde su habitación del décimo piso del hospital Gemelli, donde, como también en la víspera, concelebró misa en una capilla que se levató allí mismo, ya que el apartamento papal se encuentra bajo refacción, como se informó.

Más allá de las enormes dudas y de la casi certeza de que deberá ser aplazado -visto que la cirugía resultó mucho más seria de lo que se pensaba y hará falta saber los resultados de la biopsia del tejido extirpado-, la Sala de Prensa también reiteró que el viaje a América latina sigue en pie, al momento. "Es lo que dijo el Papa en el Angelus del domingo pasado", respondió una fuente de la Sala de Prensa ante una pregunta de LA NACION.

Aludió, así, al hecho de que, antes su anuncio shock de que iba a tener que operarse para removerse un nódulo en el pulmón "en estado inicial y bien localizado", al final del Ángelus del domingo pasado, el Papa saludó a un grupo de peruanos residentes en Roma agradeciéndole oraciones "para la visita que realizaré a Perú". Es decir, el Papa, que sabía que iba a operarse y de que había fuertes sospechas de que su nódulo pulmonar podía ser maligno, optó por utilizar un tiempo verbal futuro afirmativo, no condicional. En este sentido, reiteraron su intención y deseo de hacer ese viaje, que incluye Uruguay, Argentina y "su" querido Perú, del 6 al 17 de noviembre próximo. Aunque una alta fuente vaticana dijo que "estaría muy sorprendido" de que lo hiciera.

Fuentes de la Sala de Prensa también hicieron saber que el Papa -que además del equipo médico liderado por Carbone y Margaritora-, se encuentra acompañado por sus secretarios privados, no recibió visitas. Pero, dada la positiva evolución post-operatoria, no descartaron que Robert Prevost, de 71 años, pueda asomarse de un balcón del décimo piso del hospital Gemelli para recitar la tradicional oración mariana del Ángelus, como hicieron sus predecesores Juan Pablo II y Francisco, durante algunas de sus internaciones.











