"Como es linda tu va... te cobro cuarenta mil": siete mujeres denunciaron por abuso sexual a un ginecólogo de Chaco

La Justicia chaqueña investiga una serie de denuncias contra el ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega, acusado por al menos siete mujeres de presuntos abusos sexuales y prácticas médicas irregulares en la ciudad de Resistencia. Los testimonios comenzaron a acumularse a fines de septiembre y dejaron al descubierto una serie de situaciones que las pacientes aseguran haber atravesado tanto dentro como fuera del consultorio.

De las siete presentaciones judiciales, seis corresponden a presuntos episodios ocurridos durante consultas ginecológicas, mientras que la restante está relacionada con un supuesto abuso sexual con acceso carnal en el marco de un encuentro privado. Las denuncias fueron radicadas entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre y actualmente son investigadas por dos equipos del Ministerio Público Fiscal.

Siete mujeres denunciaron por abuso sexual a un ginecólogo de Chaco

El Equipo Fiscal N° 2, encabezado por Ana González de Pacce, quedó a cargo de las seis denuncias vinculadas con la atención médica. Por su parte, el Equipo Fiscal N° 4, dirigido por Jorge Cáceres Olivera, interviene en la presentación realizada por una mujer que mantuvo un vínculo privado con el profesional y que actualmente reside en el exterior.

Aunque el abogado que representa a las denunciantes solicitó la detención del ginecólogo, el pedido fue rechazado por considerar que no existían riesgos procesales que justificaran la medida.

Los relatos de las mujeres incluyen presuntos comentarios de contenido sexual durante las consultas, procedimientos ginecológicos que consideraron inapropiados, maniobras que les habrían provocado dolor, entrega de medicamentos vencidos y hasta grabaciones realizadas durante las revisiones médicas. También denunciaron contactos posteriores a través de redes sociales, donde el profesional les habría enviado mensajes y material de contenido sexual.

Mensajes enviados por el ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega a sus pacientes

En las últimas horas, la difusión de conversaciones atribuidas al médico volvió a poner el caso en el centro de la atención pública. En uno de los intercambios, Kumiega le habría escrito a una paciente: "Te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso y paseador". Sin embargo, ese no fue el único mensaje señalado por las denunciantes. Otra mujer aseguró que, mientras se encontraba en una consulta, el ginecólogo hizo referencia al aspecto de sus genitales y le dijo: "Como es linda tu vagina te cobro cuarenta mil".

Una por una: las denuncias

La primera mujer en acudir a la Justicia fue Karla Herrán, de 26 años, quien presentó su denuncia el 23 de septiembre. La joven había llegado al consultorio de Kumiega por una derivación dermatológica, pero, según su declaración, la atención tomó un rumbo completamente distinto al motivo original de la consulta.

Herrán aseguró que el profesional comenzó a realizarle preguntas sobre su intimidad, le entregó anticonceptivos vencidos y posteriormente le practicó una ecografía transvaginal sin utilizar gel conductor. De acuerdo con su testimonio, durante el procedimiento el médico realizó movimientos intensos y circulares con el transductor, que le provocaron un dolor que persistió después de abandonar el consultorio.

Mensajes enviados por el ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega a sus pacientes

Apenas dos días después, el 25 de septiembre, se presentó una segunda denunciante. Se trata de Jésica M. R., también de 26 años, quien relató una situación que habría ocurrido en enero, cuando acudió al consultorio para realizarse un control ecográfico. Según su declaración, mientras llevaba adelante el estudio, Kumiega le acarició reiteradamente una pierna y realizó comentarios explícitos sobre la vida sexual de las mujeres. La paciente aseguró que la situación le generó incomodidad y que, antes de recurrir a la Justicia, ya había presentado un reclamo formal ante su obra social.

El 30 de septiembre llegó una tercera denuncia, esta vez de Rita P., de 32 años, quien describió una serie de episodios que, según sostuvo, comenzaron durante sus consultas y continuaron fuera del ámbito médico. La mujer afirmó que el ginecólogo se burlaba de su contextura física y hacía comentarios despectivos sobre su salud mental. Sin embargo, lo que inicialmente habría ocurrido dentro del consultorio se trasladó posteriormente a las redes sociales.

De acuerdo con su presentación judicial, el profesional comenzó a contactarla por Instagram y le envió mensajes privados de contenido sexual. Como parte de las pruebas, la denunciante aportó capturas de pantalla y archivos de video en los que, según afirmó, el médico le exhibía sus genitales.

El 1° de octubre, Oriana S. A., de 24 años, denunció que durante un control de su dispositivo intrauterino (DIU) el ginecólogo realizó maniobras que consideró excesivamente bruscas.

La joven sostuvo que el profesional manipuló el dispositivo con una fuerza desmedida, lo que le provocó un dolor intenso durante la revisión. Además, aseguró que Kumiega utilizó su teléfono celular personal para grabar una parte del procedimiento. La paciente incorporó ese archivo a la causa judicial para respaldar su testimonio y permitir que los investigadores analizaran las circunstancias en las que se realizó el estudio.

🟠 SIETE MUJERES DENUNCIARON A UN GINECÓLOGO POR ABUSO SEXUAL Gustavo Omar Kumiega de Chaco recibió denuncias en la Justicia de pacientes que lo acusan de maniobras inapropiadas en el consultorio, mala praxis, y de enviarles fotos íntimas y mensajes por redes sociales. https://t.co/4xOG05qA4v — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) October 13, 2026

Un día después, el 2 de octubre, otras dos mujeres acudieron a la Justicia. Una de ellas fue Laura S. W., de 38 años, quien relató una experiencia que habría atravesado durante un control de embarazo. Según su denuncia, el ginecólogo prolongó determinadas maniobras que le resultaban incómodas, a pesar de que ella le pidió expresamente que se detuviera. Lejos de acceder a su solicitud, el profesional le habría respondido que era él quien decidía cuándo debía finalizar el estudio.

Las acusaciones forman parte de una investigación que busca determinar qué ocurrió durante las consultas y si las conductas denunciadas constituyen delitos. Mientras tanto, las siete presentaciones permanecen bajo la órbita de los dos equipos fiscales, que deberán avanzar con la recolección de pruebas y los testimonios correspondientes.

Por el momento, el rechazo al pedido de detención no implica una resolución sobre la responsabilidad penal de Gustavo Osmar Kumiega, quien continúa siendo investigado por los hechos denunciados.