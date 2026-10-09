Nueve disparos por una moto: brutal ataque de motochorros a un joven que se resistió al robo

Al menos nueve disparos para quedarse con una moto. Así de brutal fue el asalto que sufrió un chico en el conurbano bonaerense, en la zona límite entre José C. Paz y Moreno. Ocurrió el jueves, poco después de las 20.30, sobre la avenida Lamas al 7600, a la altura de la avenida Derqui cuando dos motochorros lo atacaron.

Las cámaras de seguridad de la avenida, que también grabaron el sonido, registraron toda la secuencia: los delincuentes se acercaron por la espalda, lo apuntaron con un arma y le exigieron la moto. El joven se negó desde el primer momento y los enfrentó aunque los asaltantes se apoderaron de su moto. Segundos después a víctima empezó a tirarles piedras y todo lo que tenía a mano.

Ahí la situación se volvió desesperante porque uno de los ladrones empuñó el arma y disparó una y otra vez contra el joven. En la grabación se escuchan con claridad los disparos y los gritos de pánico de una chica que presenció todo y apenas alcanzó a esconderse. Dos de los proyectiles le pegaron en una pierna. Después, los atacantes huyeron en las dos motos: la que habían traído y la que acababan de robar.

Otro video, filmado por un testigo, muestra al chico atacado tirado en la calle, gritando de dolor. Los vecinos se acercaron a ayudarlo y, sin poder hacer mucho más, lo contuvieron hasta que llegó el traslado. Fue llevado a un hospital de la zona, donde sigue internado en observación.

Hasta el momento, los dos autores del ataque no fueron identificados ni detenidos. Los vecinos aseguran que no los conocían, lo que alimenta la sospecha de que no son del barrio.