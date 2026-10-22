Preocupa la salud de Milei: vendaje en el cuello, hinchazón y moretón

Javier Milei llamó la atención durante su visita a España al aparecer públicamente con una venda en el cuello, la zona visiblemente inflamada y un moretón. Desde el Gobierno aclararon que el Presidente sufrió un accidente doméstico a comienzos de esta semana, cuando se golpeó al salir de la bañadera y se hizo un hematoma.

Según la explicación que dieron fuentes oficiales, el mandatario se encuentra bien y el vendaje tiene como objetivo cubrir la zona afectada. La lesión quedó expuesta este miércoles durante una actividad en Madrid y generó preguntas sobre el estado de salud del jefe de Estado.

Con el rostro visiblemente hinchado, el sudor que cubre su cara en cada presentación, el cabello más desalineado que de costumbre, el aspecto del presidente argentino preocupa a propios y extraños. Se lo ve cada vez más irascible, incoherente, balbuceante y beligerante, todas condiciones que podrían estar afectadas por algún problema de salud.

Hematoma en la papada presidencial

Las especulaciones que se tejieron alrededor del mensaje abundaron. Se pensó que podría tratarse de alguna lesión al afeitarse, pero el tamaño del apósito resulta exagerado para una afeitadora común y corriente. La única opción posible en ese sentido es si se hubiera rasurado con una máquina de cortar el pasto.

Otra de las variables fue algún intercambio de golpes de puño. El hombre dice que entrena de múltiples maneras, y una de ellas era golpeando un muñeco con la cara de Raúl Alfonsín. El tema es que si el muñeco devolviera las agresiones sería un milagro. Descartada esta opción también.

Algún entendido en cuestiones psiquiátricas atribuye sobre todo el hematoma al consumo de medicación, alguna vena que pudo haberse lesionado. Y en materia médica, otros esbozaron que el vendaje está para tapar un cateterismo desde el cual se le inyecta alguna medicación. Incomprobable.

Milei vendaje

Por último, la cuestión estética. Están quienes refieren que la curita está para tapar el moretón que le ocasionó una liposucción en su papada traumática. Es conocido que Javier Milei tiene muchos reparos en exponer esa parte de su cuerpo, y encima tiene la desgracia de que se trata del cuello, justo debajo de su cara. Si el trauma fuera en los pies sería más fácil de ocultar. Pero no. Fotos, cámaras, tomas desde arriba: su equipo hace hasta lo imposible por disimular lo indisimulable.

Por ese motivo el hombre habría acudido a los beneficios de la cirugía y de la ciencia para absorber la enorme cantidad de adiposidad que brota desde su cuello hasta dificultarle la respiración. Tal vez de esa manera también se expliquen sus ahogos al declarar mientras camina y su sudor extremo que convierte en brillante su pálida tez.

¡OPERACIÓN EN CURSO! Es burdo, pero lo hacen porque FUNCIONA. Y ES GRAVISIMO. La prensa ha manipulado la imagen de @JMilei para hacerle creer a la gente que está enfermo. Hace 23 años que edito foto y video, ví las imágenes recién, abrí el editor y ¡VOILÁ! Es una práctica sucia y habitual de los "social demócratas". ESTÉN ALERTA... A Milei no lo odian solo los zurdos argentinos. — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) October 22, 2026

La imagen se viralizó mientras Milei participaba de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid. Allí, el Presidente respondió preguntas de periodistas y volvió a protagonizar cruces por sus declaraciones políticas.

La aparición con la venda se dio en el marco de una visita a España que incluyó actividades económicas y políticas. Durante su exposición ante empresarios e inversores, Milei defendió las medidas de su Gobierno y lanzó duras críticas contra el presidente español, Pedro Sánchez, a quien calificó de "impresentable dictador".











