Reunión cumbre entre Kicillof, Máximo, Massa y gobernadores del PJ para ordenar la interna y defender las PASO

Sin preanuncios, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunieron este jueves por la noche en la Ciudad de Buenos Aires junto a los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y del Senado, Germán Martínez y José Mayans, y con un grupo de gobernadores del PJ para cerrar filas en defensa de las PASO y ordenar la interna partidaria.

Los gobernadores son los mismos que habían estado en aquel cónclave, precisaron las fuentes consultadas: además del bonaerense Kicillof participaron Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el senador Gerardo Zamora (ex gobernador de Santiago del Estero).

"Analizamos juntos con mucha preocupación la situación económica, social, productiva y laboral de la Argentina. Hablamos de las y los argentinos que pierden su trabajo o tienen miedo de perderlo. A muchísimas familias argentinas les cuesta llegar a fin de mes. Es gravísima la situación de las familias sobre endeudadas", precisaron fuentes que estuvieron presentes en el cónclave.

Massa, Máximo y Kicillof

Asimismo, agregó: "Evaluamos la situación de las personas con discapacidad y de su financiamiento, a partir de lo aprobado ayer en Diputados. Analizamos el financiamiento de las universidades, con un gobierno que incumple una ley del Congreso. Planteamos la situación dramática de las provincias argentinas, de su financiamiento y de la industria y las Economías Regionales".

"Hoy estamos en pleno impacto del Niño y las provincias y los municipios están sin ningún acompañamiento del gobierno de Milei. Mientras tanto tenemos al gobierno rifando nuestra soberanía y nuestros recursos naturales", indicó.

Además, remarcaron que hay temas que están "charlando a fondo en el debate del Presupuesto, donde se van a plantear propuestas concretas desde nuestro bloque".

Entre esas sugerencias aparecen: "mejorar nuestras rutas, la construcción de viviendas y de infraestructura social; garantizar los recursos para las personas con discapacidad y sus prestaciones; hacer cumplir la ley de financiamiento universitario; y darle recursos a nuestros pueblos y provincias para mitigar los efectos del Niño".

En otro orden, los voceros precisaron que "ante este panorama, Milei solo piensa en reformar las reglas de juego electoral". Por ese motivo enfatizaron: "Creemos que hay que sostener las PASO como herramienta siendo conscientes que cualquier intento de eliminación o suspensión puede transformarse en una trampa para la sociedad", señalaron.

Y sostuvieron: "Ratificamos la vocación de unidad del peronismo y del campo popular. Estamos convencidos de que hay que seguir convocando y ampliando para construir la alternativa política que necesita nuestro país y nuestro pueblo".