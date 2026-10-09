30 años del caso Coppola: droga plantada, escándalo judicial y qué fue de la vida del juez que lo metió preso

El 9 de octubre de 1996, Guillermo Coppola, por entonces representante y hombre de máxima confianza de Diego Armando Maradona, quedó en el centro de uno de los mayores escándalos judiciales y mediáticos de la Argentina. Lo que comenzó con un allanamiento y el supuesto hallazgo de cocaína en un jarrón terminó convirtiéndose en una causa atravesada por denuncias de pruebas plantadas, irregularidades policiales y condenas contra los propios investigadores.

Este viernes se cumplen 30 años de aquella detención que sacudió al mundo del espectáculo, el fútbol y la Justicia argentina. Durante 97 días, Coppola permaneció privado de su libertad, acusado de integrar una presunta organización dedicada al narcotráfico . Sin embargo, con el avance de la investigación, el expediente dio un giro inesperado: quienes habían impulsado la acusación terminaron sentados en el banquillo de los acusados.

Guillermo Coppola con el famoso jarrón

Todo comenzó cuando efectivos policiales ingresaron al departamento del empresario y aseguraron haber encontrado un paquete con polvo blanco escondido dentro de un jarrón. El procedimiento, que rápidamente se convirtió en noticia nacional, estuvo bajo la órbita del entonces juez federal Hernán Bernasconi, quien encabezaba la investigación.

Desde el primer momento, Coppola negó cualquier vinculación con la sustancia encontrada y denunció irregularidades en el operativo. Pero sus explicaciones no alcanzaron para evitar que terminara detenido y que su nombre quedara asociado públicamente a una supuesta red de narcotráfico.

Coppola negó cualquier vinculación con la sustancia encontrada

El expediente no tardó en sumar protagonistas. Entre las personas involucradas o mencionadas durante la investigación aparecieron Alberto Tarantini, Yayo Cozza, Samanta Farjat, Natalia Denegri y la denominada "Morsa" Espósito. La presencia de figuras vinculadas al entorno de Maradona convirtió el caso en un verdadero fenómeno televisivo. Mientras los programas de televisión seguían cada novedad y las revistas dedicaban sus portadas al escándalo, comenzaron a aparecer las primeras dudas sobre la legitimidad de los procedimientos judiciales.

El giro inesperado

Lo que parecía una investigación destinada a desarticular una organización narcocriminal comenzó a desmoronarse cuando Farjat y Lavalle cambiaron sus declaraciones y denunciaron que efectivos policiales habían colocado droga durante los allanamientos por orden de los responsables de la investigación.

Aquellos testimonios marcaron un antes y un después. La Justicia comenzó a poner la lupa sobre los mismos funcionarios que habían impulsado la detención de Coppola. Las sospechas alcanzaron al juez Hernán Bernasconi, a su secretario Roberto Schlagel y a los policías involucrados en los procedimientos, entre ellos Diamante, Antonio Gerace y Carlos Gómez.

Samanta Farjat - Natalia Denegri

Ante las irregularidades denunciadas, la Cámara de Casación apartó a Bernasconi del expediente y dispuso que la investigación continuara en otro juzgado. Con la acusación original cada vez más debilitada, Coppola finalmente recuperó la libertad después de permanecer 97 días detenido . Pero la historia estaba lejos de terminar. El caso había cambiado completamente de dirección y ahora eran los investigadores quienes debían responder ante la Justicia.

Bernasconi, su secretario y los policías involucrados fueron sometidos a juicio y condenados por delitos como "falsedad ideológica, adulteración de documentos públicos y asociación ilícita". En el caso del exmagistrado, la pena fue de "ocho años de prisión". Así, uno de los expedientes más resonantes de los años noventa quedó marcado por un escándalo que expuso graves irregularidades en la actuación judicial y policial.

Qué es de la vida de Hernán Bernasconi

Tres décadas después de aquel episodio, la vida de Hernán Bernasconi transcurre lejos de los tribunales y de la exposición mediática que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de los noticieros de la época.

La causa dio un giro cuando el juez Bernasconi terminó detenido

Sin embargo, el exjuez continúa sosteniendo la postura que tenía cuando inició la investigación y no manifiesta arrepentimiento por su actuación, pese a haber sido condenado y haber cumplido una pena de prisión.

Incluso, mantiene sus sospechas sobre Coppola y deja entrever que la negativa de la Embajada de Estados Unidos a otorgarle una visa al empresario podría estar relacionada con los antecedentes del caso.

La vida de Hernán Bernasconi transcurre lejos de los tribunales y de la exposición mediática

Según la información disponible, Coppola continúa intentando obtener la autorización para ingresar a territorio estadounidense, aunque el trámite permanece sin resolución. Por su parte, Bernasconi encontró nuevas ocupaciones alejadas de la actividad judicial. Actualmente dedica buena parte de su tiempo a la escritura, la fotografía, los viajes y su familia .

Uno de sus principales intereses es la elaboración de trabajos teológicos y filosóficos relacionados con el pensamiento del Papa y su tarea dentro de la Iglesia católica. Para desarrollar esos textos, mantiene una rutina particular: de jueves a domingo se recluye en su casa y dedica esos días a escribir hasta completar sus trabajos.

Otra de sus grandes pasiones es la fotografía

Su vínculo con los temas religiosos no es reciente. En el pasado, incluso, mantuvo correspondencia con el papa Francisco, con quien llegó a intercambiar cartas. Otra de sus grandes pasiones es la fotografía, actividad que desarrolla tanto de manera profesional como por placer. Los viajes y los encuentros familiares también ocupan un lugar importante en esta etapa de su vida.

A 30 años de aquella mañana del 9 de octubre de 1996, el caso Guillermo Coppola sigue siendo recordado como uno de los mayores escándalos judiciales de la Argentina. Una historia que comenzó con un jarrón, una supuesta prueba de narcotráfico y la detención del representante de Diego Maradona, pero que terminó dejando al descubierto una trama de irregularidades que cambió para siempre el destino de sus protagonistas.