De Travis Scott a TINI: Lollapalooza Argentina 2027 confirmó el line up

El Lollapalooza Argentina 2027 ya comenzó a generar expectativa entre los fanáticos de la música. La organización del reconocido festival confirmó el line up de su próxima edición, que reunirá a importantes figuras nacionales e internacionales durante tres jornadas cargadas de shows, distintos géneros musicales y propuestas para todos los gustos.

La cita será el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, donde el evento celebrará sus 12 años de historia junto al público argentino, al que sus organizadores definieron como "el mejor del mundo".

Lollapalooza Argentina 2027 confirmó su line up

Entre los nombres más destacados aparecen Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI, David Guetta y Queens of the Stone Age, quienes encabezarán una programación que promete combinar grandes éxitos, regresos esperados y artistas que pisarán suelo argentino por primera vez.

El festival volverá a apostar por una propuesta musical diversa, en la que convivirán el pop, el rock, el hip hop y la electrónica. Además, el cartel reservará un espacio importante para los talentos nacionales, que compartirán escenario con algunas de las figuras más convocantes de la industria internacional.

Travis Scott será uno de los grandes protagonistas de esta edición

Travis Scott será uno de los grandes protagonistas de esta edición. El estadounidense llegará como uno de los referentes más importantes del hip hop y el rap a nivel mundial. A él se sumará Charli xcx, quien logró consolidarse como una de las artistas más influyentes y disruptivas del pop contemporáneo.

Por su parte, The Killers desembarcará con un repertorio repleto de clásicos que marcaron el rock de las últimas dos décadas, mientras que David Guetta llevará toda la potencia de la música electrónica al predio de San Isidro. El DJ francés continúa presentándose en escenarios multitudinarios después del despliegue de su espectáculo The Ultimate Monolith Show.

Charli xcx

Una de las grandes representantes argentinas será TINI, quien atraviesa una etapa de fuerte proyección internacional. La cantante llegará al festival después del impacto de "FUTTTURA", el ambicioso proyecto con el que repasó diferentes momentos de su trayectoria y consiguió agotar presentaciones a ambos lados del Atlántico.

Pero las sorpresas no terminan ahí. Queens of the Stone Age regresará a la Argentina después de nueve años, una noticia que seguramente entusiasmará a los seguidores del rock. También estará The Neighbourhood, la banda reconocida por su particular combinación de rock alternativo y pop oscuro.

Lollapalooza Argentina 2027 confirmó su line up

La programación incluirá, además, a Rawayana, el grupo venezolano que continúa ampliando su presencia internacional, y a Fontaines D.C., una de las bandas que logró posicionarse entre los nombres más relevantes del rock contemporáneo.

Otra de las novedades será la llegada de Sombr, una de las revelaciones del pop de los últimos años. El artista visitará la Argentina por primera vez y tendrá la oportunidad de interpretar frente al público local canciones como Back to Friends y Undressed, dos de las canciones que impulsaron su popularidad.

La reacción de Tini tras anunciar que se presentara en el Lollapalooza Argentina 🥹 https://t.co/552Ywb2bbJ — GENTE (@genteonline) October 8, 2026

La edición 2027 llegará después de un festival que contó con artistas de enorme repercusión, entre ellos Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.

De esta manera, el Lollapalooza Argentina se prepara para volver a convertir al Hipódromo de San Isidro en uno de los principales puntos de encuentro de la música en vivo. Durante tres días, los fanáticos podrán disfrutar de una combinación de espectáculos, arte y experiencias que buscarán mantener vigente el espíritu de uno de los festivales más convocantes del país.