Hollywood se quedó sin ideas o encontró el negocio perfecto: por qué el terror vuelve a apostar a los clásicos

Hollywood tiene un gran problema, o mejor dicho, un negocio demasiado rentable como para abandonarlo y dejarlo pasar. Cada vez que parece que el cine de terror necesita una nueva fórmula, aparecen los mismos nombres, las mismas pesadillas y las historias que ya conocemos; solo cambian los actores, se actualizan los efectos visuales y se renueva la campaña publicitaria, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto más se puede exprimir una idea? Y ¿cuánto éxito tendrá? Es una de las interrogantes que nos hacemos los fanáticos del cine, porque lo refrito siempre tiene exito.

En un escenario dominado por las plataformas de streaming, los remakes, las precuelas y las nuevas versiones de clásicos vuelven a ocupar un lugar importante. Carrie, la historia nacida de la imaginación de Stephen King, y el universo de Viernes 13, con la expectativa que rodea a Crystal Lake, son ejemplos de cómo el terror continúa buscando inspiración en relatos y personajes que ya tienen un lugar ganado en la cultura popular.

Crystal Lake

Y acá aparece el dilema que todos nos preguntamos: ¿Hollywood está homenajeando las historias que nos marcaron o está jugando demasiado a lo seguro? Podríamos pensar que es un poco y un poco, pero la realidad es que hacer contenido que ya salió lleva menos trabajo, y a eso le sumamos que la nostalgia también da miedo, pero indudablemente vende.

Durante décadas, el terror encontró en lo desconocido una de sus armas más poderosas. Un monstruo que nadie había visto, una casa con secretos, misterios y fantasmas inexplicables o una historia capaz de incomodar al espectador podían convertirse en fenómenos inesperados. Hoy, en cambio, buena parte de la conversación empieza con una pregunta conocida: ¿qué franquicia van a revivir ahora? El mecanismo es mas que tentador, un título famoso ya tiene reconocimiento, una comunidad de seguidores y un público que siente curiosidad por descubrir qué hicieron con aquella historia que lo aterrorizó años atrás; para los estudios, eso representa una ventaja enorme frente a una película completamente original que debe construir su identidad desde cero y un público al cual conquistar.

Sin embargo, el problema aparece cuando la nostalgia deja de ser un recurso creativo y se convierte en la única razón para contar una historia o, en su defecto, cambiarla, porque no alcanza con recuperar un personaje, mostrar una versión más sangrienta o explicar qué ocurrió antes de la primera película. Si la propuesta no tiene algo nuevo para decir, el resultado puede terminar siendo una repetición disfrazada de homenaje.

Carrie

Un ejemplo claro es Carrie (la serie) recién estrenada en Amazon Prime: ¿por qué seguimos volviendo a las mismas pesadillas? La respuesta es sencilla: hay historias que parecen imposibles de abandonar. Carrie, basada en la novela de Stephen King, es una de ellas. Su protagonista, una adolescente marginada que descubre que tiene poderes telequinéticos, es mucho más que una figura del terror: representa el aislamiento, la crueldad adolescente, el fanatismo y las consecuencias de la violencia psicológica. Por eso, su vigencia no depende únicamente de los sobresaltos. La historia permite hablar de temas que siguen interpelando al público, incluso cuando cambia la época en la que transcurre, ya que hoy en día la serie esta llevada a la actualidad, donde las redes sociales están en su momento más potente y el bullyn sigue siendo tema de conversación en los colegios y familias. En eso radica el éxito de la serie. Ahí está la diferencia entre recuperar un clásico con inteligencia y hacerlo simplemente porque el nombre es conocido. Una nueva adaptación tiene sentido si encuentra una mirada propia, si se anima a profundizar en sus personajes o si consigue que una historia familiar vuelva a resultar inquietante.

Carrie

De lo contrario, el riesgo es convertir una tragedia potente en otro producto de consumo rápido.

Crystal Lake y el eterno regreso de los monstruos que se estrena este 16 de octubre en Universal plus. Si hay un personaje que demuestra que el terror puede convertirse en una marca prácticamente inmortal, ese es Jason Voorhees. Desde el universo de Viernes 13, su figura quedó asociada a una de las mitologías más reconocibles del género. Pero La expectativa alrededor de Crystal Lake vuelve a poner sobre la mesa una estrategia habitual de Hollywood: regresar al origen, explorar el pasado y ampliar un universo que los espectadores ya conocen.

Aquí se cuenta la historia de origen de Pamela Voorhees. La serie explora cómo se convirtió en una mujer que ya no estaba dispuesta a soportar más, cómo despertó gradualmente a su verdadera naturaleza y cómo llegó a disfrutar la emoción de matar. Pamela es la protagonista y vemos que ella es quien mata primero", explica Brad Caleb Kane, creador de la serie. Es una apuesta que va a funcionar y de eso no hay dudas. Los fanáticos quieren descubrir nuevos detalles, conocer mejor a los personajes y regresar a esos escenarios que forman parte de su memoria cinéfila. Pero también existe una línea muy fina entre expandir una mitología y estirarla hasta que pierda su capacidad de sorprender.

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El terror necesita misterio, tensión y riesgo, pero todos nos preguntamos: ¿dónde quedaron las ideas originales? Sería injusto afirmar que Hollywood dejó de crear historias nuevas. El género sigue ofreciendo propuestas originales, cineastas con una identidad marcada y películas capaces de sorprender cuando nadie las esperaba. Sin embargo, el regreso constante a lo conocido alimenta una discusión inevitable, dejando la incógnita de si la industria confía más en una buena historia o en un nombre que ya vende entradas.

Quizás la pregunta no sea por qué vuelven Carrie, Jason Voorhees y tantos otros nombres del terror. Después de todo, los clásicos forman parte de la historia del cine y siempre habrá motivos para revivirlos en cualquier formato. La pregunta más incómoda es otra: ¿qué pasa cuando la industria considera que una marca reconocible es más importante que una idea nueva? Dejando una incógnita en el espectador de si quiere ver algo nuevo o ver algo que ya conoce.

Hollywood sabe que sus monstruos todavía venden. Ahora tiene que demostrar que también puede darles historias a la altura de su leyenda, porque el público puede volver a asustarse con los mismos villanos, pero no va a sorprenderse eternamente con las mismas películas.



