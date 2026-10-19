La salud del papa León XIV sacude al Vaticano: tres películas que revelan el lado menos conocido de la Iglesia

Detrás de los muros del Vaticano no solo hay historia y fe, también hay disputas por el poder, secretos incómodos, decisiones capaces de cambiar el rumbo de la Iglesia y actos turbios que están a la orden del día en las mismas. El cine encontró en ese universo un escenario perfecto para algunos de sus thrillers y dramas más atrapantes.

¿Qué pasa cuando la fe se cruza con la ambición? ¿Hasta dónde puede llegar una institución para proteger sus secretos? Y, sobre todo, ¿qué sucede cuando quienes deben tomar decisiones en nombre de millones de creyentes también tienen sus propias contradicciones? Todas estas preguntas es la que millones de personas se hacen diariamente y no solo al terminar de ver una película en el cine, si no en lo que se va descascarando día a día. El cine lleva años explorando estas preguntas con historias que van mucho más allá de la religión. Algunas se apoyan en hechos históricos, otras juegan con la ficción y las conspiraciones, pero todas encuentran en el Vaticano un escenario ideal para construir relatos cargados de tensión.

Si te gustan las películas que mezclan misterio, política, secretos y personajes complejos, estas tres recomendaciones merecen un lugar en tu lista para que veas este fin de semana.

1. Cónclave: elegir al papa también puede ser una lucha por el poder y ambición. La ven en HBOMAX y Prime Video.

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Hay elecciones que se viven con expectativa y otras que parecen sacadas de un thriller político. Cónclave pertenece claramente al segundo grupo; esta producción, dirigida por Edward Berger y protagonizada por Ralph Fiennes, comienza después de la muerte del papa, cuando los cardenales se reúnen para elegir a su sucesor. Lo que parece un procedimiento religioso termina convirtiéndose en una batalla de intereses, rivalidades y secretos que amenazan con alterar el resultado, con un final que no vas a poder creer.

La película construye su tensión a partir de conversaciones, miradas, alianzas y revelaciones. Su mayor fortaleza está en mostrar cómo las convicciones personales pueden entrar en conflicto con las ambiciones institucionales, pero lo más interesante es que no ofrece una mirada ingenua sobre el poder. En ese mundo cerrado, cada decisión tiene consecuencias y nadie parece tener todas las respuestas.

Cónclave

Por qué verla: porque transforma un proceso solemne en un thriller inteligente, con actuaciones de primer nivel y un desenlace que invita a repasar todo lo que ocurrió antes y en mayor medida, lo que podría pasar después fuera de la ficción.

2. Los dos papas: el encuentro entre dos formas de entender la Iglesia. La ven en Netflix.

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No todas las grandes historias sobre el Vaticano necesitan conspiraciones. A veces alcanza con reunir a dos hombres que representan visiones muy diferentes del mundo. En *Los dos papas, dirigida por Fernando Meirelles, Anthony Hopkins interpreta a Benedicto XVI y Jonathan Pryce encarna a Jorge Bergoglio, quien posteriormente se convertiría en el papa Francisco.

La película imagina conversaciones entre ambos en un momento decisivo para la Iglesia católica. A través de sus diálogos aparecen las diferencias ideológicas, las dudas personales, las tradiciones y la necesidad de afrontar una institución que atraviesa tiempos de cambio, donde uno de sus mayores aciertos es alejarse del retrato solemne de las figuras religiosas. Aquí los protagonistas también son hombres que cargan con errores, contradicciones, temores y responsabilidades enormes.

Los dos Papas

El resultado combina drama, momentos de humor y reflexiones sobre la fe, el liderazgo y la posibilidad de cambiar de opinión.

Por qué verla: porque detrás de los títulos y las ceremonias hay personas, y esa dimensión humana es la que convierte a la película en una propuesta mucho más interesante que una simple reconstrucción histórica de la cual ya vimos demasiado.

3. Ángeles y demonios: una conspiración que amenaza al Vaticano. La ven en HBOMAX y Prime Video.

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Si preferís el misterio, las pistas ocultas y las carreras contrarreloj, Ángeles y demonios es la opción indicada para entretenerte por varias horas, con Tom Hanks nuevamente en el papel de Robert Langdon. El filme de Ron Howard lleva al espectador a una investigación vinculada con los Illuminati, una antigua organización secreta, mientras el Vaticano se prepara para elegir un nuevo Papa (si, nuevamente).

La desaparición de los principales candidatos al papado desencadena una búsqueda que atraviesa iglesias, monumentos y rincones históricos de Roma. Cada pista conduce a otra, mientras el tiempo se convierte en el principal enemigo de los protagonistas. A diferencia de Cónclave, que apuesta por la tensión psicológica y los enfrentamientos políticos, esta película se inclina por la aventura, los acertijos y las conspiraciones de gran escala. Si es cierto que se toma varias licencias propias de la ficción y que no todo busca ser históricamente riguroso o perfecto. Pero esa es precisamente parte de su propuesta: convertir el patrimonio artístico y religioso de Roma en un gigantesco tablero de misterio.

Ángeles y Demonios

Por qué verla: porque ofrece entretenimiento, ritmo y una combinación de historia, arte y suspenso que convierte al Vaticano en mucho más que un simple escenario.

Tres películas, tres miradas sobre el poder, la fe y el misterio que siempre rodea al Vaticano. Aunque parten de universos muy diferentes, estas tres producciones comparten una idea: las instituciones más antiguas y poderosas también están atravesadas por conflictos humanos. Cónclave apuesta por la tensión política y los secretos; Los dos papas explora las diferencias personales e ideológicas detrás de dos figuras históricas; y Ángeles y demonios lleva las conspiraciones al terreno del thriller de aventuras.

¿Con cuál conviene empezar? Te recomiendo que si buscás una película que te mantenga haciendo hipótesis hasta el final, elegí Cónclave. Si preferís los diálogos y los conflictos humanos, Los dos papas es la indicada. Y si querés una noche de enigmas, persecuciones y secretos históricos, Ángeles y demonios cumple con su objetivo.























