"Me parece lindo": Yuyito entró al camarín de Milei y ¿se perfila como primera dama?

Si bien es un hecho que la relación entre el presidente Javier Milei y la humorista Fátima Florez, que tantos frutos dio durante la campaña presidencial, terminó de común acuerdo, sí parece una sorpresa que el mandatario ya tenga un nuevo amor. Y si bien no hay nada confirmado, todos los indicios apuntan a que la conductora Amalia "Yuyito" González, ex pareja del manager Guillermo Coppola y ex amante del ex presidente Carlos Saúl Menem, habría comenzado un romance con el libertario.

Esta especulación se sostiene con muchas cuestiones que sumadas recuerdan a la máxima del periodismo acerca de que si tiene plumas y hace "cuac", es un pato. Es que la vedette estuvo en primera fila el último miércoles cuando Milei dio su espectáculo en el Luna Park. A su diestra, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y muy cerquita suyo a la izquierda, la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Amalia "Yuyito" González en la primera fila de la presentación de Javier Milei en el Luna Park.

Antes de que comience la presentación del libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" del presidente, González directamente se apersonó en su camarín. Ella ingresó allí por una puerta que sólo podían utilizar Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, también conocida como "El Jefe". Cabe recordar que el año pasado, cuando estaba de campaña y salía con Fátima, González lo tiroteó de lo lindo en una entrevista que le realizó en Empezar el día, su programa en Magazine. "¿Vos sos celoso? ¿Ya comprobaste que no sos celoso?", le preguntó allí. "Yo no soy celoso", admitió el economista.

Sandra Pettovello, Amalia "Yuyito" González y Victoria Villarruel en la primera fila del Luna Park, durante la presentación del presidente Milei.

"Bueno, vamos a ver qué dice Fátima cuando se tenga que ir de gira. Si asumís la presidencia, ¿la ves integrada a tu rol máximo?", continuó Yuyito. "No. Yo creo que ella tiene que seguir haciendo su vida profesional. No tiene que relegar su éxito por nadie ni por nada. Ella es una persona que trabaja muchísimo", reveló en aquel entonces, cuando no sabía que la historia entre ambos iba a terminar.

En un momento del reportaje, González le tomó el brazo mientras ambos estaban sentados y le pidió a su equipo que no lo molesten. "Yo blanqueé acá que el señor Javier Milei está de novio con Fátima. No sigan más con ese tema, porque además me van a invitar al casamiento", lanzó. "Eso es un poco más fuerte. El contrato es otra cosa. No es por falta de sentimientos, es porque el contrato me da adversión", dudó el libertario.

La bomba llegó cuando directamente Yuyito se jugó un pleno frente a cámaras. "Ya que Fátima no es celosa. Alguna vez hace muchos años dijiste que Amalia González era tu ideal. Somos bastante parecidas, ¿o no?", quiso saber. "Qué áspera eres", deslizó Milei, sin saber qué responder. "Sos fotogénico. Pero más bonito en persona", lo elogió la conductora. "Vamos", celebró él. "Y bueno, ¿qué querés? Se lo digo. ¿Qué tiene de malo?", se excusó González. "Rompan todas las puertas porque no salgo hoy", confesó el actual presidente en tono de broma.

Lo cierto es que si bien todos los indicios afirman que lo que comenzó en un coqueteo, va a camino a concretarse públicamente, durante una entrevista con Carmen Barbieri en "Mañanísima", la ex vedette explicó el motivo de su presencia en el Luna Park. "Yo soy periodista, ¿por qué no podría estar ahí? Me ocupé de mover contactos para conseguir la entrevista (que realizó en su programa el año pasado) y también para ir", comenzó a explicar la conductora.

"Era un evento privado, fui por el libro. Yo escribí un libro que no terminé todavía, el tema de la economía me gusta", afirmó González, quien confirmó que ingresó al camarín en el que se encontraba el Presidente: "Llegué por contactos, era un ambiente muy ameno. Como entro al Luna con Sandra Pettovello, me llevan, pero yo no tenía idea que era el camarín y que estaba Milei adentro. Ahí estaba Karina, la conocí".

Sobre el mandatario, "Yuyito" volvió a insistir en el que le parece un lindo hombre, aunque no confirmó que exista un romance entre ellos: "Me parece un hombre lindo, es muy inteligente. Era muy técnico todo, estaba lleno de estudiantes de economía. No quedamos en vernos ni nada, me sentí cuidada".