"Cris Miró (Ella)", íntima: así es la serie que cuenta la historia de la mujer trans más amada de Argentina

El pasado martes 11 de junio se celebró un evento único: BigBang accedió la proyección por primera vez en Argentina del primer capítulo de la serie "Cris Miró (Ella)", que se estrenará el próximo 23 de junio en TNT y el 24 de junio en Flow.

No solo BigBang estuvo presente. Fue un imponente evento donde asistieron figuras claves para la representación y defensa de los derechos del colectivo LGBT con celebridades como Moria Casán, Aníbal Pachano, Flor de la V y Marcelo Polino; la conducción del evento la realizó Costa de manera maravillosa.

Cris Miró

La noche fue mágica, llena de glamour, pelucas, lentejuelas, música disco y mucha alegría. Es que no se trataba de una noche cualquiera, se iba a rendir tributo a una de las máximas vedettes de la Argentina: Cris Miró.

Durante los años de la década del '90, no era común que una mujer trans encabece espectáculos ni muestre su identidad de género abiertamente. Sin embargo, cuando el público argentino vio el talento de Cris Miró, no dudó en darle el apoyo y abrir la cabeza ante una mujer que tenía mucho para decir y demostrar.

A 25 años de su muerte, la travesti más famosa de Argentina tuvo una corta carrera de cinco años y, aún siendo joven, fue la impulsora de un movimiento gigante, llegó a marcar un camino para todas las mujeres transgénero que le siguieron. Es por eso que Cris Miró fue una gran pionera en una época en la que los estigmas y persecuciones contra el colectivo LGBT eran moneda corriente, ella pisó el escenario y se hizo un lugar propio.

"Cris Miró (Ella)": la intimidad de la serie

"Cris Miró (Ella)", serie original de TNT y Flow producida por Nativa y EO Media, será un viaje en el tiempo para redescubrir la estética, la coyuntura y el show business de la época. Se verá una Cris inédita, como nunca antes se la vio.

Mina Serrano es la actriz elegida mediante un casting para darle vida a la gran pionera, Cris Miró; su legado fue tomado con fuerza y BigBang estuvo presente en la presentación de su serie

Mina Serrano, la actriz que interpretará a Cris Miró

Mina dedicó unas sentidas palabras al público presente de la mano de Costa, e hicieron emocionar a todos los presentes cuando recordaron los momentos más destacados de la Vedette. Además contó la intimidad de cómo es representar a una mujer tan fuerte y tan sorprendente en Argentina.

¿Cómo fue habitar a Cris Miró?

Se lo pedí tantas veces, para mí esta ciudad estaba ligada con Cris. Yo empecé a entender mucho de Buenos Aires estudiando la figura de Cris, admirándola. Había algo de mí muy ingenuo y muy absurdo que cuando llegué a Buenos Aires por primera vez, deseaba encontrarme a Cris, pensaba que me la iba a encontrar en un banco, en una esquina, en un boliche lleno de put**... pero tonta de mí porque no estaba.

Sin embargo sé que encontré un pedacito de Cris en mucha gente, en parte de su familia que tuve el honor de conocer, en sus amigos, en gente que fue tocada por su luz y se inspiró en ella y les hizo ser mejores, podemos decir que en parte sí que me la he encontrado aquí, creo que Cris también está aquí presente.

¿Te llegó la propuesta o hiciste un casting?

No, a mí no me llega ninguna propuesta, yo me presento. Nosotras tenemos que buscar las oportunidades. Así que sí, yo encuentro esa propuesta y me presenté, trabajé mucho en conseguirlo, no estaría aquí si no fuese por un equipo que confió en mí.

Mina Serrano en la avant premiere

Las primeras personas que conozco al llegar a Buenos Aires, fueron Martín Vatenberg, Lucas Bianchini, que me esperaban en Ezeiza y de ahí conocí a Carlos Sanzol autor del libro de las memorias de Cris, y a nuestras productoras Nativa y EO Media, que fueron hadas madrinas, Karina, Ger, Ezequiel gracias a ellos que confiaron en mí, me dieron un voto de confianza, y creyeron que yo podía estar aquí, podría representar esta serie y estamos hoy todos aquí juntos. No tengo nada más que agradecerles por confiar en mi trabajo, y me han hecho muy feliz.

¿Qué sentís que te dejó Cris Miró como actriz y como persona?

Hay algo muy superficial que digo siempre y es que empecé a sonreír gracias a Cris. Porque había algo en su cercanía, en su sonrisa, en su bondad, que nos invitaba a todos y a todas y a todes a formar parte de su realidad, de su vida, que quizá te decía, '¿pudiste ver alguien como yo?' y quizá no lo vuelvas a ver, pero aquí estoy, aquí me voy a quedar y eres bienvenido a estar conmigo.