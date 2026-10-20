Murió el histórico actor Antonio Grimau, a los 82 años

Antonio Grimau falleció a los 82 años, la noticia fue confirmada este martes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices mediante su cuenta oficial. "A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza", describió la entidad en el comunicado. Aún se desconocen las causas de su muerte.

El actor de televisión, cine y teatro, nació en Lanús el 10 de marzo de 1944 bajo el nombre de Antonio Rebolini y comenzó a trabajar en los medios a los 16 años, tras presentarse a una audición para integrar un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin de Almagro. "Aquella experiencia marcó el inicio de un recorrido de más de seis décadas", destacaron desde la asociación. Con una extensa trayectoria en la industria del entretenimiento, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del espectáculo argentino. Participó en ficciones exitosas como Trampa para un soñador, Dos a quererse, Soy gitano y Sandro de América, entre muchas otras.

Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor. https://t.co/JwCORNmi3W https://t.co/mS1ZBsSp0g October 20, 2026

Antonio Grimau tenía planes y propuestas de trabajo para la próxima temporada de verano en Villa Carlos Paz. El histórico intérprete iba a formar parte del elenco de "Votemos", la obra del director Adrián Vocos, donde compartía elenco con Stefani Curró, Gonzalo Paviolo y Walter Vera, entre otros. Hasta el momento, la información disponible no precisa cómo se reorganizará el elenco tras el fallecimiento del actor.

Su formación incluyó el trabajo con Juan Carlos Gené, a quien Grimau reconocía como una referencia central para su vínculo con el oficio. Desde 1970, formó parte de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Con vasta formación y experiencia teatral, la tele lo catapultó a la fama desde sus primeros trabajos. Participó en ficciones como El bulín, ¡Arriba juventud!, El exterminador, Rolando Rivas, taxista, Dulce Anastasia, Renato, Quiero gritar tu nombre, Amar al salvaje, Cuatro hombres para Eva, Extraños y amantes, La cruz de papel, Las vendedoras de Lafayette, Corazones de fuego, Más allá del horizonte, Por siempre mujercitas, Poliladron, Cha Cha Cha, Verdad consecuencia, Para toda la vida, Ricos y famosos, Cabecita y Mi ex.















