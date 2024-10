Conmoción por las últimas palabras de Juanita durante su viaje de egresados: "Mamá ya no aguanto más"

El caso de Juanita Milagros Sirimarco Díaz conmovió a Misiones, cuando la adolescente de 13 años perdió la vida por Influenza B al regresar de su viaje de egresados en Villa Carlos Paz. En las últimas horas, habló Claudia Díaz, la madre de la nena, y apuntó directamente hacia el colegio.

Al regresar de la excursión estudiantil en la ciudad de Córdoba, la alumna y abanderada del Instituto Cristiano República Argentina (ICRA) fue internada de urgencia, ya que en el camino de regreso ya se encontró con graves síntomas. Debido al sufrimiento de la nena, la madre acusó al colegio y la empresa que organizó el viaje, y sostuvo que su muerte pudo haberse evitado "si hubieran actuado a tiempo".

La influenza B, el virus que terminó con la vida de la adolescente de 13 años.

En diálogo con el medio C5N, Claudia comenzó el relato del terrorífico viaje de su hija: "Al tercer día, mi hija se tiró de un tobogán gigante y, al caer en el agua, se le salió la rodilla de lugar", confesó y continuó: "Alguien se la recolocó y la llevaron al hospital. Le colocaron una férula, le hicieron una radiografía y le recetaron diclofenac y paracetamol. Ella nunca tomaba medicamentos. Me envió fotos de todo".

Ese mismo día, la madre aconsejó a su hija cuidarse porque había recibido la noticia de que varios estudiantes se encontraban con dolor de garganta, fue allí cuando la adolescente le informó a su familia que ella también se encontraba con esa molestia.

De romperse la rodilla, a estar con dolor de garganta, y negarle ir a un hospital. Así fue el viaje de egresados de Juanita

Al día 7 del viaje, cuando el grupo emprendía el viaje, Juanita Milagros informó as u madre que se encontraba descompuesta: "Le dieron para cenar milanesa frita con papas fritas", se quejó del menú la mujer, ya que los jóvenes debían emprender un viaje largo hacia la ciudad de Posadas. Tras despedirse de su hija y jurar que se encontraban en su tierra natal, no se volvió a comunicar con la menor, debido a que por las noches, la docente le quitaba los celulares.

"A las 8:15 de la mañana, yo recibo un mensaje de la maestra, donde me pasó el parte. Dese las 2 a las 8, no me llamó ", denunció Claudia. En la pantalla de C5N, mientras mantenían una charla con la mujer, difundieron aquel mensaje, en el que informó lo que había sucedido con la menor desde las 2 a las 5 de la mañana: "2 horas aproximadamente hizo caca y vomitó. 3hs vomito y tomo Reliveran 25 gotas. Tomé la temperatura porque la vi enrojecida sector del cuello. 38.9°. Aplique paños fresco 3:30 aproximadamente subió a 39, llamamos al doctor", comenzó el texto.

El mensaje de la maestra que narra la noche de terror que vivió Juanita

Tras varios avisos de que Juanita se encontraba agonizando, Díaz llamó al adulto responsable dentro del colectivo y pidió hablar con su nena: "Mamá ya no aguanto más", fueron las palabras que imploraban ver a un médico: "Bajaron a desayunar y me quisieron bajar. Yo ya no tenía fuerzas en mis piernas, ya no me puedo parar ", narró por teléfono la menor.

Al escuchar el desgarrador relato de su hija, Claudia pidió a los responsables que pararan en un hospital de inmediato: " No vamos a parar , yo no la voy a llevar a Juanita a ninguno de estos lugares, porque acá la asistencia es caótica", fue la respuesta de la docente cuando se encontraban pasando por la provincia de Corrientes. Ante la negación, la mujer solicitó que hidraten a la menor.

La madre de Juanita Milagros Sirimarco Díaz contó denunció negligencia por parte del colegio

Con nula respuesta por parte de la empresa de viajes, y una maestra que no ayudó, la madre consiguió una ambulancia que se acercó hasta la localidad llamada Fátima, donde asistió a la adolescente: " Mi hija estaba con la boca negra y los ojos rojos ", fue la primer imagen que vio de su nena tras una semana sin verse: "Me dijeron que llegó tarde, ella ya estaba en shock", contó la entrevistada sobre las primeras palabras que recibió de los médicos, que además detectaron una deshidratación en la paciente.

Sobre la influencia B, la madre de Juanita Milagros Sirimarco Díazcontó que ocho nenes que viajaron se encuentran con el virus: "El médico me dijo que eso jamás pudo ser el motivo de muerte. Había otra cosa", denunció Claudia, por el abandono de persona que sufrió la joven por parte de quienes organizaron el viaje.