Lola Latorre vivió un cruce escandaloso con la Policía: ¿Yanina Latorre intentó ocultarlo?

Yanina Latorre está en su prime al ser la periodista con información del minuto a minuto de lo que ocurre en el WandaGate, así como debuta en el rol de conductora con un programa propio en América TV. Sin embargo, así como revela los secretos más ocultos de las figuras públicas, sus colegas sacan a la luz lo que ella quiere ocultar. En esta línea, se conoció el bochornoso y peligroso momento que vivió su hija, Lola Latorre, luego de salir a una fiesta el fin de semana.

Según la cuenta de Instagram @lomáspopu, la influencer de 24 años fue a la famosa fiesta "Wasabi" en Palermo y a la salida del boliche quiso conducir su auto hasta su casa. Sin embargo, se encontró con la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se ubica en las calles más transitadas de la noche porteña.

Retuvieron el auto de Lola Latorre y su madre no se pronunció al respecto

Los efectivos retuvieron el vehículo de Lolita luego de realizarle un test de alcoholemia y dar positivo.

Según trascendió a la hija de Yanina Latorre le llevaron el auto y quienes se encontraban en el lugar fotografiaron el momento para luego difundirlo en redes sociales: "Me cuentan que ella, muy enojada, se fue diciendo cosas no tan simpáticas y se tomó un Uber", detallaron.

En X, los usuarios no tardaron en tomar represalias por las veces que la angelita contó infidencia de famosos: "A la China Suárez la agarraron borracha manejando el auto que le compraron los papis y se fue puteando a la policía en un Uber... Ah para esa es Lola Latorre, la hija de puntita y Yanina Latorre", fue uno de los comentarios que se sumó a otros como: " Quiero ver la excusa que mete Yanina y además si los colegas hablan sobre el tema de ¿o van a tratar de proteger a Lola Latorre?" o: "¿Se dieron cuenta cómo son estos que se cubren entre sí? Miren a Lola estaba manejando ebria el fin de semana y no dijeron absolutamente nada", reclamaron que LAM no trató la primicia.

Pese a la exigencia de los cibernautas por escuchar una explicación por parte de los implicados, ni Yanina Latorre ni Lola Latorre se pronunciaron sobre la noche en que la Policía de la Ciudad secuestró el auto de la modelo por ir alcoholizada.