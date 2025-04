Detuvieron a un funcionario judicial y una ex concejal del PRO por negarse ocho veces a un test de alcoholemia

El subdirector de Técnica Disciplinaria en el Ministerio Público Fiscal, Eduardo Otero, y la ex concejala del PRO y pareja de él, Patricia Rodríguez, fueron detenidos durante la madrugada del último viernes, tras negarse a realizar un test de alcoholemia en la localidad bonaerense de Tres de Febrero. Las fuerzas que fueron parte del operativo, los acusaron, además, de abuso de poder y desobediencia. Por otro lado, la Justicia le quitó la licencia por tres meses.

Según estos, el detenido se negó ocho veces a realizar el control de tránsito para garantizar que los conductores no conduzcan bajo los efectos del alcohol, que se ubicaba en la esquina de Rosetti y Marconi, frente al Batallón de Inteligencia 601. Los insultos y la negativa a los pedidos de la fuerza, se dieron en los minutos en los que se dio la escandalosa escena, en la que no bajaron del vehículo.

"Yo trabajo en el poder judicial", alegó Otero para evitar que la tensión sigue creciendo. "Justamente porque trabajo en una fiscalía no voy a hacerme el test", aclaró enseguida, de acuerdo lo que se pudo ver y oír en el video que se viralizó. "No le tengo confianza al operativo", aseguró en otro tramo. "Está la pipeta cerrada, caballero", fue la respuesta de las agentes.

La situación fue creciendo en tensión. "No me cierre la ventana, caballero", le pidió una uniformada. "¿Tomó alcohol usted?", le preguntó después. "No", contestó Otero. "Entonces, ¿por qué se niega?", insistieron desde el operativo. "En caso de que le dé positivo igual puede traer a alguien con licencia y se lleva el vehículo", le llegaron a aclarar. "Usted trabaja en una fiscalía y sabe cómo se trabaja", sumaron.

Patricia Rodríguez fue concejala de Tres de Febrero por el PRO.

Tras ocho veces que se negó, un policía lo invitó a descender del vehículo y lo esposó a sus espaldas, como presunto positivo. El hombre fue así hasta la comisaría local. Mientras tanto, Rodríguez se quedó protestando contra el operativo. "Ustedes no tienen nada que ver, pero estos pelotudos están solamente para levantar guita", reclamó.

La ex concejala en sus redes sociales demuestra estar involucrada en la pelea para que el barrio de Ciudad Jardín no se venda, en relación a una subasta de tierras públicas que el gobierno municipal busca llevar adelante. A ella le quedó la mancha de la "desobediencia a la autoridad", mientras que a él se le sumaron los cargos de presunción de alcoholemia positiva y la inhabilitación de conducir por los próximos tres meses.