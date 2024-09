Maestros y profesores en la era Milei: "El recorte a la educación pública es un boleto a la degradación del pueblo"

Desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, la educación Argentina se convirtió en un tema de profundo debate. El mandatario fue crítico en su postura hacia el sistema educativo tradicional, donde cuestionó su relación con el Estado y su estructura. "El León" defiende el liberalismo económico, el cual implica un rechazo a la intervención estatal. Desde aquella ideología, propuso cambios radicales en varias áreas del país, y la educación no fue la excepción.

Septiembre es reconocido como el mes de la educación, ya que el 11 de este mes se homenajea el Día del Maestro, en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Días mas tarde, precisamente el 17 de septiembre, se celebra el Día del Profesor en Argentina en conmemoración de la muerte de José Manuel Estrada, que fue un destacado intelectual, educador y político argentino, conocido por su labor como profesor y por sus aportes al ámbito de la educación. Ambos patriotas sostuvieron que la educación es "la base para el progreso" de la sociedad. Con los festejos a quienes educan, también llega el Día del Estudiante, el 21 de septiembre.

Los ajustes de Javier Milei para la educación pública

En este contexto, BigBang dialogó con profesores de colegios públicos que analizaron su profesión y las dificultades que trae aparejada y, por último, se refirieron a cómo se encuentra la educación en la era Milei, quien en reiteradas oportunidades atacó de lleno a las instituciones educativas públicas y a quienes enseñan en las mismas.

Estado de los colegios

Las propuestas más controversiales del Presidente para la educación se asocian a la disminución de la participación del Estado de manera activa. Según la visión libertaria, la educación debe ser comercializada y regirse por las leyes del mercado, incentivando así la competencia entre las instituciones .

En estas condiciones cursan algunos alumnos argentinos

La decisión de soltar la mano a las instituciones replica no sólo en la formación de los alumnos, sino que además se refleja en la institución misma, así como también en las condiciones en la que educan los profesionales: "Las condiciones laborales de los docentes es desde hace años, muy precaria. Y si tenemos en cuenta que muchas veces somos los propios docentes los que ponemos de nuestros bolsillos para los materiales a utilizar en nuestras clases , en esta coyuntura de pobreza generalizada, se vuelve más insostenible esta situación", comenzó a relatar Carlos González profesor de Educación Física en un secundario público: "Se nota una reducción en los recursos; por ejemplo falta de marcadores para pizarra, tizas, etc. Y también se observa que cuando se rompe un mobiliario, ya sea mesa o sillas, no se vuelven a reponer", sostuvo al mismo tiempo que remarcó que la motosierra de Milei afecta tanto la infraestructura escolar, como a los recursos didácticos.

Educación en tiempos de Milei

Según los entrevistados, los recursos a la educación públicas están "mal administrados", ya que desde las diferentes provincias se lanzaron diversos programas, como el Conectar Igualdad, que consiste en la distribución de netbooks a estudiantes secundarios.

Sin embargo, los docentes consideraron que aquellos fueron mal aplicados, y con la gestión de "El León" desaparecieron por completo.

La educación que reciben

Los defensores de la educación como un comercio, argumentan que este modelo permitiría una mayor eficiencia y mejoraría la calidad educativa al generar competencia entre los centros educativos. Sin embargo, los críticos señalan que ésto podría generar una mayor brecha social entre aquellos que puedan pagar por una educación de calidad y aquellos que no tengan acceso a la misma.

Además, la realidad respalda a estos últimos, ya que con el desinterés del gobierno en la educación, los docentes pasan un difícil momento en las aulas: "Lamentablemente el nivel de la educación secundaria en Argentina, se ha venido en picada desde hace muchos años. Es multicausal, pero depende mucho de las políticas sobre ecuación del gobierno de turno, y hoy, no hay muchas esperanzas de mejoría ", confesó el profesor.

Pacto de educación

Aunque Milei quiera privatizar los sectores públicos que mantienen en pie a la Argentina, hay quienes apuestan a una educación más consolidada, es así que en "La Noche de la Educación" se reunieron líderes del sector público, privado y de la sociedad civil para lanzar un documento que identifica 10 puntos clave para las políticas que necesita la escuela argentina.

Fue elaborado con la participación de más de 200 referentes y los gobernadores que firmaron se comprometen a promover:

Ampliar la cobertura con calidad en el nivel inicial, Priorizar la alfabetización inicial en el nivel primario Acompañar las trayectorias en el nivel secundario para lograr terminalidad con calidad. Fortalecer el gobierno de la educación Lograr una inversión suficiente y de calidad Producir más y mejor información y evaluación educativa Potenciar la formación, la carrera y el salario de los docentes. Robustecer los tiempos, espacios y condiciones Mejorar la gestión escolar Priorizar contenidos curriculares socialmente relevantes

Gobernadores de las provincias argentinas estuvieron presente en La Noche de la Educación

En un principio, esto se debatió en diferentes reuniones y es una primera aproximación a la mejora educacional. Sin embargo, los referentes políticos admitieron que "el camino es largo y falta mucho para poder mejorar la educación en la Argentina".

Los entrevistados por BigBang manifestaron desconocer este acuerdo firmado por los gobernadores, ya que no se promovió en las diferentes provincias y quedó en un evento a nivel nacional.

Salarios por debajo de la inflación

Mientras de los diputados rondan los 7 millones de pesos, los profesionales educativos se encuentran por la baja de la canasta básica establecida por el INDEC , una situación que se repite en otros sectores del país como la salud.

Además de salarios empobrecidos, los maestros y profesores resaltaron que a la hora de seguir su formación también se les presentan obstáculos: "Desde el 2019 realizo capacitaciones, ninguna me dejó algo significativo. Soló aportó al puntaje que tengo como docente para conseguir más trabajo nada más", relató L.V maestra de nivel primario en la provincia del Chaco, quien prefirió mantener su identidad bajo el anonimato.

Su testimonio coincide con el de Carlos González: "Los salarios se vieron afectados por la terrible inflación que estamos viviendo, y sumando la recesión actual, es un panorama muy complicado para los docentes . Las capacitaciones salen a último momento y se nota que no están muy preparadas ni planificadas", reveló.

¿Gajes de la profesión?

El profesor de educación física reflexionó sobre la mayor frustración que tienen los docentes, que según sus palabras es " escuchar a nuestros alumnos decir que no vale la pena estudiar, que no sirve . No ven un futuro promisorio en Argentina, y la educación o es una salida para ellos.", quien además confesó que la situación es "muy lamentable", ya que quienes pueden aspiran a seguir sus vidas en otros países y que quienes no tienen aquellas oportunidades, recaen en "malas decisiones".

Por su parte, L.V también habló de sus frustraciones como profesional, el cual se refleja en "el poco acompañamiento que reciben los chicos, el aprender, la búsqueda de conocimiento se tiene que lograr en una triada donde este el docente de guía, el estudiante y la familia como acompañante del proceso. Duele ver a un estudiante sin el acompañamiento debido", reafirmó.

Marcha federal universitaria

En un ambiente desanimado para los estudiantes y quienes educan, la maestra también quiso resaltar el lado bueno de la docencia y lo que la motiva a seguir: " Me llena cuando veo al estudiante crear feliz y alegre . También cuando hace una actividad concentrado, significa que le interesa. Estamos en una época donde los chicos nacen, crecen con la tecnología y es dificilísimo encontrar una actividad entretenida tanto tiempo estando en la escuela. Por lo cual cuando se logra es muy gratificante", concluyó.

Por último González invitó a una reflexión desde su punto de vista con los ajustes presupuestarios que vive la educación: "Cualquier tipo de recorte a la educación pública es un boleto directo a la ignorancia, le degradación del pueblo y la dominación de las clases más pudientes en detrimento del pueblo".