Del "no se debe fichar" al "es un Maradona": los informes secretos del Barcelona sobre el joven Messi de Newell's

Mucho antes de convertirse en una leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi ya despertaba admiración, pero también generaba algunas dudas entre quienes debían decidir su futuro. Aunque su talento con la pelota era indiscutible, su baja estatura y su contextura física estuvieron a punto de jugarle una mala pasada cuando intentaba dar sus primeros pasos en el Barcelona.

A sus 39 años, el rosarino sigue demostrando por qué es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Sin embargo, antes de conquistar títulos, romper récords y convertirse en el máximo referente de la Selección argentina, hubo quienes pusieron en duda que pudiera llegar a competir al más alto nivel.

El comienzo de Lionel Messi

La historia se remonta a septiembre del 2000, cuando un Messi de apenas 13 años viajó desde Rosario a España para realizar una serie de pruebas en el Barcelona. El joven, que había comenzado a mostrar sus habilidades en las divisiones infantiles de Newell's Old Boys, buscaba una oportunidad para desarrollar su carrera en Europa.

Más de dos décadas después, el periodista Florent Torchut, de la revista France Football, reveló tres informes inéditos elaborados por formadores de La Masia, la reconocida cantera del club catalán. Los documentos dejaron al descubierto las diferentes opiniones que despertó el argentino durante aquellas primeras evaluaciones.

El primero de los cazatalentos no escatimó en elogios y destacó las condiciones futbolísticas que Messi mostraba a pesar de su corta edad: "Por su edad, es un jugador técnicamente muy completo", escribió en su informe. Además, resaltó su capacidad para desenvolverse cerca del arco rival, aunque también advirtió sobre una característica que preocupaba a los entrenadores: "Muy bueno en el área. Su único punto débil es su estatura y falta de físico. Gran jugador".

Se conocieron los informes de Messi antes de entrar al Barcelona

Sin embargo, no todos compartían el mismo entusiasmo. El segundo evaluador fue mucho más contundente y llegó a recomendar que el Barcelona no incorporara al rosarino, pese a reconocer sus extraordinarias condiciones técnicas : "Calidad técnica indiscutible, pero su limitación física (142 cm) es muy grande y le impide competir. Aunque crezca, con 150 cm será muy complicado jugar en cadete preferente. CREO QUE NO SE DEBE FICHAR. Seguir su evolución y volver a probarlo dentro de un par de años", concluyó.

Aquella evaluación reflejaba las dudas que existían sobre el futuro del joven futbolista. Para ese formador, los 142 centímetros que medía Messi representaban un obstáculo demasiado importante y consideraba que lo más conveniente era esperar algunos años antes de tomar una decisión definitiva.

Pero el tercer informe ofreció una mirada completamente diferente. Uno de los especialistas quedó tan impresionado con lo que había visto dentro de la cancha que se animó a comparar al pequeño rosarino con Diego Armando Maradona, una de las máximas figuras de la historia del fútbol argentino: "Salvando las distancias, es un Maradona (pequeño de edad). Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución", sostuvo el cazatalentos, convencido de que el Barcelona estaba frente a un jugador con un potencial extraordinario.

"Creo que no se debe fichar", un evaluador del Barcelona había descartado al Messi de 13 años

Finalmente, el club catalán decidió apostar por Messi y concretó su incorporación, una determinación que terminaría cambiando para siempre la historia de la institución y del fútbol mundial.

El argentino dejó atrás su Rosario natal y comenzó a construir una carrera que superó incluso las expectativas de quienes habían quedado maravillados con sus primeras gambetas. En el Barcelona conquistó numerosos títulos, se convirtió en el máximo goleador de la historia del club y consolidó su lugar entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Uno de los evaluadores comparó a Messi con Maradona

Después de su histórica etapa en España, continuó su trayectoria en el Paris Saint-Germain y posteriormente desembarcó en el Inter Miami, mientras también alcanzó la gloria con la Selección argentina.

Los informes revelados demuestran que el camino de Messi hacia la cima no estuvo libre de cuestionamientos. Mientras algunos veían en su físico una limitación imposible de superar, otros lograron reconocer a tiempo que estaban frente a un talento excepcional. El paso de los años terminó dándole la razón a quienes apostaron por aquel nene rosarino que, con apenas 13 años, ya era comparado con Maradona y estaba a punto de comenzar una de las carreras más extraordinarias de la historia del deporte.