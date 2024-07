El fútbol argentino, en guerra: ¿Cuáles serían los equipos que están dispuestos a sumarse a la llegada de las SADs?

Al igual que otros debates que parecían extintos de la vida pública argentina, la discusión acerca de la privatización del fútbol y el despojo de los socios del poder que tienen sobre los clubes, volvió a ponerse sobre la mesa. Las sociedades anónimas deportivas (SADs), como se llama a esta intención de trasladar la concepción empresarial de mirar todo desde el prisma de la ganancia económica sin importar los demás aspectos, no son nuevas, ya que existen muchas experiencias fallidas en la historia del país.

En esta oportunidad, el apoyo del presidente Javier Milei, le da otro empuje a la posibilidad de que esto suceda. En ese sentido, BigBang analizó un esquema de posibles voluntarios para este experimento, que no sólo nunca funcionó bien en la Argentina, sino que cada vez que lo hizo, dejó las instituciones con más problemas que soluciones y con balances negativos evidentes. ¿El claro ejemplo? Blanquiceleste S.A. La empresa prometió pagar la deuda que se había generado en la quiebra de Racing y que terminó rescindiendo su contrato en 2008 con más deudas, falta de pagos de sueldos, cheques rebotados y un nuevo pedido de quiebra.

"Supongamos que ingresan las SADs en Independiente. Independiente empieza a ganar todo y Racing no gana nada. Bueno, entonces vamos a ver qué deciden los socios de Racing cuando pierden los partidos. 'Ay, qué alegría. No soy SAD, pero pierdo siempre contra Independiente. No, eso se va a terminar. Es decir, acá lo que cuentan son los resultados", deslizó Milei hace una semana, al aire de LN+.

El ejemplo, nada inocente en el marco de la gestión del Rey de Copas que encabezan dirigentes del PRO, y a caballo de un Sergio "Kun" Agüero que milita con fuerza la posibilidad de que esta institución que supo ser modelo de gestión colectiva y eficiente, pase a ser una empresa, dio en la tecla para muchos de los usuarios que comentaron sobre estas declaraciones en las redes sociales.

Racing alguna vez fue Blanquiceleste S.A., un evento que es la mayor vergüenza de la historia del primer campeón argentino del mundo. Esta experiencia terminó con la quiebra y una interventora que, en vivo frente a las cámaras, aseguró que Racing Club "no existía" más. Después, gracias al esfuerzo de los hinchas y la enorme movilización que se desarrolló para contrarrestar este hecho, se pudo dar vuelta la historia. Aunque, lógicamente, no fue gratis ni fácil.

Justamente, el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, fue candidato a presidente de Racing en 2014 y hasta participó de la redacción del estatuto que prohíbe el ingreso de las SADs a la institución. Consultado en conferencia de prensa por esa contradicción de haber estado en contra para ahora pronunciarse a favor, el abogado se despachó con un argumento propio de su profesión: "está mal para mí, pero para los demás no".

"Bondades del nuevo sistema que propone el presidente Milei. Primero, libertad. Que los asociados elijan. No todos lo necesitan. Como Racing, que es un club muy bien administrado y ordenado, y sus asociados son sus dueños", opinó Libarona en conferencia de prensa. "Yo puse en el artículo 3, que estaba prohibido hacerlo, sin perjuicio de que una ley superior, como un decreto presidencial, está sobre un estatuto de una asociación civil", aclaró después.

"Son los dueños los asociados, quienes van a votar. Clubes importantes: Boca, River, que tienen ingresos considerables, o Racing que está bien administrado, quizás digan que no quieren este sistema, pero todo el resto lo necesita. La gran mayoría lo requiere y es imprescindible porque no le da la economía y va a implicar un gran mejoramiento", adelantó el ministro.

Es probable que esta haya sido la demostración más precisa de que detrás de esta intentona privatista se ocultan intereses que no son buenos para los clubes. Que el ministro de Justicia asegure que las SADs implican "un gran mejoramiento", pero que ese impulso no lo quiere en el club de sus amores, es una evidencia muy clara de que no es tan bueno como asegura.

Sergio "Kun" Agüero es un férreo defensor del modelo privado de gestión de los clubes de fútbol.

Voluntarios para el experimento

Lo cierto es que el debate está instalado y los medios de comunicación hegemónicos lo están dinamizando al punto de que aparecen noticias con posibles compradores con fantasías de hacer de clubes de mitad de tabla lo mismo que el City Group hizo con el Manchester City, una potencia ganadora. Lo que nadie cuenta de esa compañía es que tiene otros clubes en el mundo, a los cuales no les va nada bien y que utiliza para alimentar al equipo inglés o hacerlos satélites de este.

"¿Se acerca Lionel Messi? David Beckham podría comprar Newell's tras vía libre a las SAD", tituló una noticia de esta semana Ámbito. Allí se habló de que "los dueños de Inter Miami quieren cumplirle el sueño al capitán del seleccionado argentino". El artículo, amparado en términos de fuentes en las aseveraciones del periodista Sebastián Frest, afirma que toda la inversión millonaria sería "un regalo", "para que el delantero se dé el gusto de jugar con esa camiseta antes del final de su carrera".

Es difícil creer que en el mundo empresarial se haga un regalo sin dobles intenciones. La inversión millonaria que significaría la compra de uno de los dos grandes clubes de Rosario, no puede tener sólo el fin de hacerle un mimo a Messi. Detrás de esa fachada desinteresada y tan simpática, el Grupo Mas Tec del empresario hijo de cubanos Jorge Más, tiene las mismas intenciones que en todas sus inversiones: generar dinero como el criterio más importante de desarrollo y sin contemplar el rol social que cumplen este tipo de instituciones en la Argentina.

Jorge Más junto a David Beckham en la presentación de Lionel Messi en el Inter de Miami.

El Rojo de Avellaneda también suena como uno de los interesados, aunque no se le haya consultado a los socios. Es probable que, la ausencia de éxitos deportivos en un club que supo ser el más ganador del continente, puedan motorizar que algunas y algunos socios se animen a aprobar el proyecto gracias a la zanahoria de volver a ser lo que fueron. Aunque en los hechos, no existe garantía de que esto pueda ser así. Además, ¿a qué costo lo sería?

En las experiencias mundiales con las SADs se han dado casos de triangulaciones de compra venta de jugadores que se hacen para despojar de una gran parte del dinero de un pase, por ejemplo. Además, se ha dado que los dueños de un club se enfrentan a otro de su propiedad y los resultados se arreglan para favorecer un negocio.

Otro en la lista es Estudiantes de La Plata, que tiene como presidente a Juan Sebastián Verón, un defensor de las SADs y virtual dueño del club por el amor que le tienen sus hinchas. El estadio "Uno" es un ejemplo de esto, con instalaciones de tipo europeo y precios que sólo los más pudientes pueden afrontar.

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y el Estadio Uno de fondo.

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, quien además es vicepresidente del Pachuca de México, que pertenece al Grupo Pachuca del multimillonario Carlos Slim, es uno de los que defiende este polémico modelo. "Cuando se tome esa decisión, por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), va a ser lo mejor para el fútbol argentino, no tengo dudas", afirmó ante Show Sport Radio.

"Argentina es el único país del mundo donde no se aceptan las SAD. Yo creo que en un fútbol como el argentino, atravesando el momento en el que estamos, siendo campeones del mundo, y con un gran momento dirigencial, aceptar que ingresen recursos extranjeros a potenciar nuestros clubes es una decisión a favor de la AFA, no es una decisión en contra", prometió el empresario.

"Sería muy bueno que nos den la oportunidad al que quiera ser SAD y si puede crecer en esa estructura, lo pueda hacer. Respeto que el 98 por ciento de los clubes quieran seguir siendo sociedades sin fines de lucro, pero que nos permitan a los que queremos ser una SAD", pidió Fassi. "Me gustaría hacer un plebiscito para que el socio opine en relación al futuro y si está de acuerdo en modificar el estatuto. Visualizamos un Talleres y estamos en la mitad de ese proceso de hacerlo sustentable", agregó.

El empresario Andrés Fassi es presidente de Talleres de Córdoba y vicepresidente del Pachuca de México a través de una SAD.

El estatuto de la AFA

En aquella intervención del Presidente en defensa de las SAD fue que se originó uno de los peores papelones que tuvo en redes sociales, cuando publicó una imagen del once inicial de la Selección con todos futbolistas que pertenecen en la actualidad a sociedades anónimas. La respuesta masiva alrededor de que todos ellos salieron de instituciones deportivas de socios y sin fines de lucro, lo cruzó en repetidas oportunidades hasta que su posteo se perdió entre otros retuits y likes vergonzosos de contar.

"Si la AFA fuera coherente con su planteo, no tendría que permitir que en el seleccionado juegue algún jugador que juegue en sociedades anónimas", soltó frente a Horacio Cabak en LN+. La afirmación es porque el estatuto de la AFA es rotundo en ese sentido y prohibe las SADs en el fútbol local. La gran pelea de fondo que tienen es esa: la derogación de ese punto para que haya luz verde para aprovecharse de la desesperación de los socios.

En el fútbol sólo uno sale campeón y el resto hace el intento, aunque en las fantasías vendan que con las SADs todo saldrá bien y mejorará. Esta realidad no cambiará y sólo una de esas potenciales empresas tendrá la felicidad del triunfo. El resto seguirá con la derrota, pero ya sin ser como socio un dueño más del club de sus amores.