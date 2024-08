Caso Loan: la oscura hipótesis que reflotó la Justicia sobre la muerte del menor y que involucra una "escopeta"

La posible muerte por "accidente" de Loan Peña, el nene de 5 años desaparecido hace más de dos meses, volvió a cobrar fuerza en las últimas horas, pero ahora vinculada al uso de una escopeta en el monte en medio de una caza de carpinchos. Esta nueva teoría sobre lo que pudo haber ocurrido aquel 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio cobró fuerzas tras la declaración testimonial de Catalina, abuela de Loan, y lo que dijeron en Cámara Gesell los chicos que ese día habían ido al Naranjal. En ese sentido, se sospecha que el arma en cuestión sería de Daniel "Fierrito" Ramírez, aunque la misma todavía no apareció.

¿Dónde está Loan Peña?

Cabe destacar que la abuela de la víctima había indicado que el fin de semana anterior a la desaparición de su nieto, Ramírez había ido a almorzar y a cazar carpinchos junto con Bernardino Antonio Benítez, el esposo de su hija Laudelina. Ese detalle, que hasta acá no se tuvo en cuenta y cobró fuerza en las últimas horas, se sumó al relato del hijo de 6 años de Laudelina y Benítez, quien a través de juegos y dibujos reveló que escuchó un "pum" cuando regresaban de la zona de la tapera. "El nene murió", dijo enseguida el pequeño sobre lo ocurrido ese 13 de junio que, según las declaraciones, habían ido solamente los varones.

Según había trascendido, las nenas no fueron a la tapera y se habían quedado en el naranjal. Por eso, en ese detalle se explicaría la diferencia en los relatos. Más allá de que es una hipótesis que cobró fuerza, para los investigadores hay algunas cuestiones que no cierran en esta situación, ya que la escopeta aún no apareció y en la zona tampoco hallaron rastros de sangre como para avalarla. Hasta el momento, por la desaparición del menor están detenidos los tíos de Loan, la ex empleada municipal María Victoria Caillava, su marido el ex capitán de navío Carlos Pérez, "Fierrito" Ramírez, su pareja Mónica Millapi y el ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel.

Catalina, la abuela de Loan

Por otra parte, el intendente de 9 de Julio, Sebastián Ynsaurralde, prestó este martes declaración testimonial ante la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo y remarcó que "hay cosas que no se hicieron bien" durante la búsqueda de Loan. "Evidentemente, hay cosas que corregir, que se hicieron no tan bien. Hay protocolos que se deberían haber hecho de una manera, y las cosas que no se hacen cuestan mucho retomarlas", apuntó ante los medios tras salir de declarar ante la magistrada.

Asimismo, agregó: "Cuando se pierden Loan, había que aislar a las personas que estuvieron en el almuerzo. Y capturar los teléfonos de cada uno de ellos, haciendo un cerrojo y armando un protocolo". Por otra parte, se desligó de las responsabilidades por la búsqueda al aclarar que él se encargó de la organización: "Como todos lo saben, me encargué de la logística para que las fuerzas puedan hacer su mejor trabajo".

Esta semana declaran los detenidos por la desaparición de Loan

Según explicó, el Gobierno provincial le dio "la ayuda para la logística, que fue la comida al personal policial, baños químicos y la limpieza". "Todo lo que fueron en esas semanas de búsqueda del movimiento impresionante de las fuerzas", detalló. Durante su declaración ante la Justicia, la abuela Catalina aseguró que puso sus tierras a nombre de un vecino de 9 de Julio, llamado Gerónimo Ibarrola, debido a que sus hijos querían disputarse el terreno. "Lo de Ibarrola me enteré por los medios, que es una persona que vivía hace mucho en ese lugar. Aparentemente, es propietario de ese campo", señaló el intendente.

Ante la similitud del apellido del hombre vinculado a Catalina con el de su esposa, la concejal Yanina Ibarrola, el jefe comunal afirmó que no conoce a esa persona, pero admitió que es el tío de su pareja. Este miércoles, el abogado José Codazzi debe declarar en la investigación paralela que tiene el caso Loan por las presuntas amenazas y sobornos que recibió la tía del menor, Laudelina Peña, durante la inclusión de la hipótesis del accidente a fines de junio. Conforme a lo establecido por el Juzgado Federal de Goya, Codazzi tiene que prestar testimonio frente al fiscal federal de Goya Mariano De Guzmán por las acusaciones en su contra.

Todo esto, a causa del polémico viaje que realizó a la ciudad de Corrientes junto con su amigo, el senador Diego Pellegrini; Laudelina y su hija Macarena para declarar ante un fuero provincial, cuando la causa Loan ya estaba en el federal. Este fin de semana personal de Prefectura Naval le envió la citación a declarar al abogado, quien está en el ojo de la tormenta por su relación con la política de Corrientes. Su declaración e investigación está ligada por las denuncias de Laudelina y Macarena al sostener que ambas fueron amenazadas y sobornadas con una casa, un auto y una moto para inventar la teoría del accidente.

José Codazzi, ex defensor de la tía de Loan

Ante las diversas acusaciones, Fernando Burlando, abogado de la familia del niño desaparecido, había solicitado su detención, pero en un principio la Justicia lo desestimó. Hasta el momento no hay información exacta sobre la hora en la que Codazzi dará testimonio, así como tampoco si la misma se concretará este miércoles ya que el Juzgado realizó durante la investigación diversas modificaciones en su agenda.