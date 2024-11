Crece el temor en Rosario por mensajes amenazantes tras el asesinato de "Pillín" Bracamonte: "Cuídense cobani"

Las repercusiones luego de los asesinatos mafiosos del último fin de semana en Rosario, en el cual terminaron con la vida del jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés "Pillín" Bracamonte y su segundo Daniel "Rana" Attardo, subieron de nivel durante la mañana de este martes luego de que aparecieran amenazas escritas sobre la puerta principal del Concejo Municipal de Rosario, ubicado en la calle Córdoba al 852.

La confusión de lo escrito despertó sospechas de que en realidad no se trate de una amenaza sino de otro tipo de pintadas, pero el contexto en el que se dan y la dura realidad de Rosario, no se puede descartar ninguna hipótesis. "Les queda poco", es la primera frase que se ve en la intervenida puerta. Debajo de todo se lee uno mucho más impactante: "Con la mafia no se jode".

Los mensajes amenazantes en la puerta del Concejo Municipal de Rosario, tras el asesinato de los líderes de la barra de Rosario Central

Las interpretaciones que se prestan a la confusión partieron de otras partes del grafiti. "Comando Bocacha Montoneros. Comando M. Ángeles París F.A.P. Comando Pillín PRT-ERP", se lee en ese orden. Más allá del nombre de la emblemática organización guerrillera peronista, las otras dos siglas se refieren a las Fuerzas Armadas Peronistas y el Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo, las otras dos grandes organizaciones involucradas en la lucha armada de los años 70'.

También otro de los textos dice: "Cuídense, cobani". La palabra se refiere a una forma coloquial de llamar a los agentes policiales o, mejor dicho, a los guardiacárceles; el término proviene del lunfardo y deriva de abanico al revés. La referencia es por el alambre que llevaban en la cintura y lleno de llaves, quien vigilaba a los prisioneros.

Los mensajes amenazantes en la puerta del Concejo Municipal de Rosario, tras el asesinato de los líderes de la barra de Rosario Central

La otra expresión confusa es de la "Monos de", sin nada más que aportar. No se sabe cuál fue la intención de ese mensaje aunque podría referirse a la banda tradicional narco que disputa territorio en la provincia.

Lo cierto es que tampoco es que alguien se haya visto interrumpido y haya necesitado apurarse. Esta conclusión surge de que todos los grafitis tienen un subrayado por debajo. Una intencionalidad de remarcar cada una de las palabras. Un énfasis voluntario sobre lo escrito.