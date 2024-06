Del intento de suicidio de uno de los detenidos, al escándalo por la detención "cómplice" de la ex empleada municipal

A más de 11 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en la localidad correntina de 9 de Julio, y luego de que se descartara la primera pista falsa acerca de que estaba perdido para investigar un posible caso de trata de personas, las últimas novedades del caso expusieron un entramado lleno de complicidad de sectores de las fuerzas de seguridad y sospechas de connivencia entre sí.

Mientras que en el centro de la tormenta quedaron la empleada municipal Victoria Caillava y su ex pareja el marino retirado Carlos Pérez, como probables secuestradores de la criatura de cinco años, los hechos que a ellos los rodean generan preocupación sobre en qué situación está el menor, a partir de ciertas particularidades. Durante la noche del domingo, el ex miembro de la Armada Argentina, intentó suicidarse con un cordón de zapatillas, aunque no logró hacerlo. A partir de esta acción, fue trasladado de la comisaría 1° a la comisaría 6°.

El ex marino Carlos Pérez intentó suicidarse en su celda, por su vinculación a la desaparición de Loan Danilo Peña.

"Quiero que los culpables paguen. Sabe dónde está Loan. Por lo que tengo entendido, el ex marido de Caillava quiere negociar", reveló algunas horas después del trascendido la tía del pequeño, Lidia Noguera. La versión abrió la posibilidad de que se haya quebrado y esté dispuesto a confesar su rol en el secuestro, lo que derivaría en la posibilidad de saber el destino que tuvo Loan.

Por otro lado, Walter Maciel, el destituido comisario de 9 de Julio, también quedó entre los imputados con más sospechas, luego de que se supieran formas de proceder que tuvo respecto al caso del menor desaparecido. "Se ha dispuesto la pasividad desde la fuerza policial y el inicio del sumario administrativo respectivo, mientras se siguen llevando adelante aún distintas tareas al respecto", había anunciado la Policía de Corrientes respecto al detenido.

El comisario Walter Maciel, implicado en la desaparición de Loan Danilo Peña.

Lo cierto es que el prontuario de Maciel justifica por demás la decisión institucional. Desde el vamos está señalado como uno de los agentes que desmovilizó el reclamo de justicia. "El comisario me dijo que no haga la marcha", reveló la mamá de Loan, María Noguera, ante la pantalla de TN. Esta realidad quedó en evidencia con las citaciones a la Justicia de Goya -a una hora de 9 de Julio- que le hicieron a quienes participaron de algunas marchas por la aparición.

La investigación que realizó el periodista Javier Firpo expuso que hubo 200 vecinos citados para dar explicaciones y, en síntesis, ser amedrentados por su protesta. "Los motivos se darán a conocer una vez se presente en la fiscalía, munido de su documental de identidad", aseguraba la carta del Ministerio de Gobierno y Justicia y Derechos Humanos de Corrientes que llegó a los y las citadas.

También se viralizó un video de él desarticulando una manifestación. "Si sabemos de algo, se los vamos a decir, estamos trabajando en la búsqueda", les prometía allí a quienes les pedían que cesen la manifestación. "Las personas están a cargo de la fiscalía y del juzgado, son esas personas las que deben hacer su trabajo como nosotros, entonces si nosotros necesitamos de ustedes se lo vamos a hacer saber como lo hicimos desde el primer momento", les indicó.

Esta impunidad con la que actuaron tanto Maciel como Pérez, también se vio en relación a la ex funcionaria local de La Libertad Avanza (LLA) Caillava. El video en el que se a ve irse custodiada a un patrullero supuestamente esposada, pero que en el final expone, entre risas con las mujeres policías, que no las tenía puestas, generó mucho revuelo en el entorno del caso, en relación a una de las máximas sospechadas por la desaparición de Loan.