Derrumbe del Hotel Dubrovnik: rescataron una gatita y apareció un video clave para saber qué produjo el desmoronamiento

A más de una semana del colapso del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, que dejó un saldo de siete muertos y una persona aún desaparecida, equipos de rescate lograron encontrar con vida a Kiara, la gata de Nahuel Stefanic, una de las víctimas. Kiara fue hallada atrapada entre los escombros y trasladada a una veterinaria, donde permanece bajo observación. Aún se desconoce el paradero de Simba, el otro gato de Nahuel, y de Dana Desimone, su pareja, quien es la última persona desaparecida.

Desde el derrumbe el pasado 29 de octubre, bomberos y personal de rescate trabajaron incesantemente para encontrar sobrevivientes. La familia de Nahuel hizo circular un mensaje en redes solicitando ayuda para encontrar a Kiara y Simba, quienes consideran parte fundamental de la vida de Nahuel. El rescate de Kiara fue registrado en video, mostrando a los bomberos celebrando el hallazgo con aplausos mientras la gata recibía asistencia médica.

Mientras tanto, entre las víctimas fatales del derrumbe están Nahuel y su tía María Rosa Stefanic, ex dueña del hotel, junto a varios trabajadores que realizaban remodelaciones: Fabián Gutiérrez, Mariano Troiano, Matías Chapsman y Ezequiel Matu. Además, el derrumbe cobró la vida de Federico César Ciocchini, un vecino de 84 años que murió mientras dormía en su vivienda contigua. Su esposa sobrevivió y fue la única rescatada con vida en ese momento.

La causa del derrumbe está siendo investigada y, en este contexto, se difundió un video clave grabado antes del colapso que muestra a obreros trabajando en lo que serían muros estructurales. En el video, presuntamente grabado por uno de los trabajadores fallecidos y recuperado de su celular entre los escombros, se observa cómo reducen el grosor de columnas que sostenían el edificio sin las medidas de seguridad necesarias.

Según expertos en construcción, esto habría sido una negligencia extrema, ya que trabajar sin apuntalamiento y en columnas de ladrillo —sin hormigón armado ni vigas de soporte adecuadas— fue una acción sumamente arriesgada que podría haber desencadenado el colapso de la estructura. Señalaron además que cualquier constructor experimentado habría rechazado realizar un trabajo de esa naturaleza sin apuntalar adecuadamente, dado el riesgo extremo que implica.

El abogado defensor de Antonio Arcos, el dueño del hotel, aseguró que las obras que se llevaban adelante en el edificio antes de la tragedia contaban con la autorización del Municipio y que "no eran clandestinas". "La obra no era clandestina. No estaba paralizada y lo estamos documentando. El día 20 de agosto se paraliza y el mismo día la arquitecta contratada por mi cliente presenta la documentación y se archiva la causa", señaló el letrado, Maximiliano Osini, en TN.

Y agregó: "Acá lo preocupante es que el intendente (Gustavo Barrera) haya parcializado la información. Más que nada porque es una falta de respeto a las víctimas. Esto no es así. Está en el expediente municipal. El mismo día 20 la obra se reanuda y se continúa. Mi representado no toma posesión del hotel. De hecho Rosa continúa viviendo en el hotel y fiscaliza las obras. Mi defendido no sabía que el arquitecto no tenía matrícula. Cuando se advierte, se designa una arquitecta matriculada, que es la que continúa con la obra. El intendente omitió, no mintió. Se equivocó el intendente. Esto le causó un perjuicio a mi cliente".

Cabe remarcar que poco después del derrumbe, la Municipalidad de Villa Gesell aseguró que en el edificio se habían llevado a cabo obras sin autorización. "En estos momentos, si bien no se puede hablar con exactitud sobre los detalles del derrumbe, sí se puede afirmar que en la parte colapsada (la parte trasera) se habría estado modificando la estructura en forma ilegal e irregular", habían indicado. Cabe destacar que en otro video del hotel vecino Medamar se captó el momento exacto del derrumbe, en el que se observa cómo una vecina, tras escuchar ruidos extraños, decide abandonar el estacionamiento justo antes de que se desplome.

Los trabajos de Bomberos y rescatistas en el derrumbe en Villa Gesell

Este registro visual, junto con los testimonios y videos de los obreros, podría ser decisivo para determinar responsabilidades legales en un derrumbe que conmociona a la comunidad y que deja interrogantes sobre el cumplimiento de normas de seguridad y la supervisión profesional en obras estructurales de alto riesgo.