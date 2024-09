Detienen a Cristian Pacha, el conductor que chocó a 35 personas en Córdoba: la mentira que lo complica

El pasado jueves, la ciudad de Córdoba se apoderó de tensión y miedo luego de que un conductor atropellara a 35 personas, entre los que se encontraban peatones, 6 autos y 2 motos que circulaban por la avenida Chacabuco esquina San Jerónimo. El hombre de 68 años se encuentra en una complicada situación legal tras ocasionar graves heridas a las víctimas y falsificar datos en su licencia de conducir.

El hombre al volante fue identificado como Cristian Pacha, quien en el momento fue trasladado a una clínica privada para realizarse los controles necesarios y descartar fuertes lesiones. En el tiempo en el que permaneció en el recinto médico estuvo custodiado por la Policía, para luego ser trasladado a la comisaria.

Cristian Pacha, pagó una cifra millonaria para quedar en libertad pero volvió a estar preso por falsedad ideológica

El imputado pagó un total de $20.000.000 de pesos para salir en libertad , aunque aquello duró poco tiempo. Y es que el fiscal Ernesto de Aragón solicitó la inmediata detención al identificar que falsificó información relevante sobre su salud a la hora de renovar el registro, el cual está habilitado hasta el año 2029 por el Centro de Participación Comunal (CPC).

Ante la investigación abierta, se detalló que Pacha sufría de desmayos y ya habría tenido otros accidentes debido a esta causa . A la hora de renovar su licencia, el conductor del Toyota Corolla blanco que se estrelló contra la vidriera de un Farmacity omitió dar esta información al mismo tiempo que negó ante las preguntas: "¿Tiene problemas de corazón? Y ¿Ha tenido problemas de equilibrio, mareos, vértigos o convulsiones?"

Así quedó el Toyota Corolla tras chocar a 35 personas

El fiscal declaró: "Encontramos datos de antecedentes, además del que ya se conocía, de un accidente en 2023 y hemos podido corroborar que médicos indicaron que no estaba en condiciones de maneja". Según se especula, el hombre no afirmó tenés estos problemas médicos, ya que de hacerlo no lograría obtener la licencia. Su omisión terminó con 35 heridos, entre las que se encuentra una joven con amputación de pie .

A pesar de pagar una millonaria cifra para salir de la comisaria, Cristian Pacha fue acusado por los delitos de lesiones graves y falsedad ideológica, la cual está penada por el Código Penal, Artículo 293 de 1 a 6 años de prisión.