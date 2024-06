El papá de Loan cargó contra el comisario detenido: "Dijo que lo habían encontrado y era mentira"

La desaparición de Loan Danilo Peña el 13 de junio tiene en vilo a todo el país y hasta ahora son más las dudas que las certezas. La última novedad es que la causa ingresó en un limbo judicial debido a que los fiscales que intervinieron desde un principio decidieron apartarse del caso, aunque la Justicia Federal aún no aceptó la competencia. La jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penzo recibió en las últimas horas el expediente, pero lo giró al fiscal federal Mariano Guzmán, quien tendrá que dictaminar si para él existió una red de trata que pudo haber captado al menor y en función de eso si son o no competentes.

La búsqueda de Loan Danilo Peña se multiplica.

A partir de ahí, la jueza tendrá la palabra final sobre si aceptan o no la causa, de no hacerlo volverá a los fiscales que originalmente tenía la investigaron pero se trabará la competencia. Cabe destacar que la magistrada de Goya, Corrientes, viene de reunirse con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por lo que sería casi un hecho que va a aceptar el caso. De hecho, la funcionaria le manifestó su "máxima colaboración" para encontrar a Loan, quien con tan sólo 5 años lleva desaparecido 13 días.

En medio de las furiosas críticas por su desempeño, Bullrich señaló a través de su cuenta de X que "desde el 14 de junio, el Ministerio de Seguridad, con la activación del Alerta Sofía, cumplió con sus responsabilidades" para dar con el paradero del pequeño. En este sentido, mencionó que la cartera de Seguridad publicó la búsqueda, ofreció una recompensa de $5 millones para quien aporte algún dato relevante y que colaboró, a través de las Fuerzas Federales, con la Policía de Corrientes en la investigación.

Al mismo tiempo, la ministra se refirió a la nueva carátula en el fuero federal y dijo que "permite intervenir de forma directa en la búsqueda" al tiempo que resaltó que "la prioridad es encontrar a Loan, lo antes posible, y detener a todos los responsables". "Vinimos a ordenar la investigación y los caminos de búsqueda de pruebas que vayan generando la consistencia de esta desaparición. Es un caso que preocupa a todos los argentinos. Esperemos que pueda llegar a una salida feliz", manifestó.

Y a modo de ultimátum, sostuvo que a partir de ahora se empleará "una estrategia de custodiar la confidencialidad de la investigación" debido a que "cada dato que se haga publico puede poner en peligro la situación". De esta manera, remarcó que se vienen días difíciles y adelantó que habrá sanciones para aquellos que difundan información que puedan poner en riesgo la vida de Loan. Mientras esto ocurre, José Peña, el papá de Loan, habló en Telenoche y apuntó contra el comisario Walter Maciel.

Recordemos que Maciel es uno de los seis detenidos por la desaparición del menor. César Sotelo, Fiscal General de Corrientes, dio a conocer una información que hasta el momento no se sabía: el comisario tiene una denuncia previa de 2019 por abuso. "El principio de la investigación fue anormal, no hubiera imaginado nunca que desde un entorno familiar y desde alguien que tenía que cuidarnos nos hayan plantado absolutamente todo para que esto se haga mal desde un primer momento", afirmó.

En este contexto, José Peña cargó contra el comisario detenido por entorpecer las investigación (está imputado por encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito y la calidad de funcionario público) y aseguró: "Dijo que lo habían encontrado y era mentira. Maciel dijo que lo habían encontrado y era mentira. Dijo 'lo encontraron, lo encontraron'. Esperamos para ver si era verdad y salió que no era cierto. Eso fue el viernes posterior a la desaparición".

El tuit de Patricia Bullrich

Sin dudarlo, el papá de Loan detalló que varias personas le habían advertido sobre un comportamiento extraño de Maciel: "Me decían que era de esas características, que hacía cosas raras y que no iba a llevar por buen camino. Primero confíe, después con las pruebas no". Consultado sobre las posibilidades de que su mamá estuviera involucrada en la desaparición del nene, remarcó: "Mi mamá no tiene nada que ver. Ella no puede hacer eso. Es maldad de los demás que estaban ahí".

Recordemos que Catalina Peña, la abuela de Loan y la dueña de la casa donde vieron por última vez al nene correntino, dijo que para ella "se lo llevó Pomberito", una figura diabólica. Me dijeron que el Pomberito se lleva las criaturas, que sale al mediodía, cuando calienta el sol. Antes decían que los padres y las madres no dejaran a las criaturas, que había mucha energía", había dicho sobre la figura mítica de la cultura guaraní.

De todas maneras para el papá del menor, todos los que participaron del almuerzo en la casa de su madre son sospechosos. "Todos los que están ahí tienen que saber algo. Ojalá los investiguen a todos. No podía conversar con ella, no me decía nada, me cambiaba la conversación. ¿Por qué sospecharían de mi? Si yo estaba sentado en la mesa tranquilo y me encuentro con que me perdieron a mi hijo. Mi hermana me dijo que Loan estaba desaparecido", relató.

Aún la justicia federal no aceptó ser competente y los fiscales iniciales se desprendieron del caso.

Según explicó, Antonio Benitez, el esposo de su hermana Laudelina, fue el que le terminó confesando que "había perdido a Loan". "Me dijo que se fueron a buscar naranjas. ¿Cómo van a ir para ese lado? No lo encontraba nadie. Le pregunté a mi cuñado a dónde lo habían dejado y me respondió 'No sé, se me perdió'. Ojalá esté vivo. Espero que me lo devuelvan, que aparezca lo más pronto posible. Me pongo a pensar y no puede creer lo que nos pasó", cerró.