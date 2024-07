La denunciante de los disparos en Palermo se retractó y confirmó que fue una farsa

Viernes, ultimo día de la semana, pero no fue como cualquier otro en el barrio porteño de Palermo. Y es que por la mañana, según un denunciante, un hombre salió al balcón de su edificio y efecto disparos a los vecinos.

Según las primeras informaciones difundidas, a primeras horas, habría efectuado entre 7 y 8 tiros con un rifle de aire comprimido, por lo que la Policía de la Ciudad pidió a los vecinos de la zona que evite transitar la zona y que no se acerquen a las ventanas.

El SAME se presentó rápidamente al lugar de los hechos

Un llamado al sistema de emergencias 911 alertó a la Policía sobre los disparos. La primera hipótesis fue que los disparos se habían realizado con un arma de fuego. Sin embargo, los efectivos que llegaron a la zona constataron que la persona lastimada tenía una herida superficial, coincidente con el impacto de una munición de aire comprimido.

Por el momento, se registró un solo afectado, un obrero que está siendo atendido por una herida en el antebrazo. El hombre fue sorprendido por la bala cuando se encontraba trabajando en aquella calle del horror. Según la información policial, el atacante disparó desde el séptimo u octavo piso de un edificio ubicado sobre la Avenida Luis María Campos, entre Dorrego y Santa Fe , frente al Regimiento 1. Además, se desconoce los motivos que llevaron al hombre a convertir el barrio parlemitano en un campo de paintball.

La Policía y el SAME se presentaron en la zona pocos minutos después de la denuncia y se encuentran trabajando en el lugar. Sospecharon que el tirador tiene entre 25 y 30 años: "Estamos atendiendo a un obrero de la construcción al que le pegó un perdigón que creemos que es de un aire comprimido, le estamos haciendo curaciones", informó el titular del SAME, Alberto Crescenti. Los oficiales solicitaron a los ciudadanos no transitar por la zona, ni salir a los balcones, ya que de momento, no pudieron localizar al atacante.

Con el pasar de las horas, y luego de investigar, fuentes oficiales lo explicaron así: "Es una zona donde los vecinos están enojados porque hay una obra en construcción que suele provocar ruidos molestos desde muy temprano, entonces esta mañana una mujer llamó al 911″. Los oficiales se acercaron a dialogar con la denunciante, pero se encontraron con una sorpresa: su versión no era la misma a la llamada telefónica. Expresó que conocía a una persona que "en el año 2014 o 2016″ solía atacar con balines a las palomas, pero que no estaba al tanto de que hoy hubiera sucedido una situación mucho más grave como se creía inicialmente.

Inmediatamente, trabajadores del SAME constataron que la herida de la única "victima" no era reciente: "El obrero dio a entender que el origen de la lesión era probablemente producto de un balín de aire comprimido, ya que -según el relato de él- ayer (jueves) había visto a un vecino manipular un arma de esas características", sostuvieron las fuentes entrevistadas por Infobae.

Alrededor del mediodía, la Policía determinó que no había existido tal situación de ataque a tiros, por lo que se dio intervención a la Justicia, más precisamente a la Unidad de Flagrancia, quien dispuso la declaración testimonial del damnificado, el capataz de la obra y cerró el caso.