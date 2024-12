La trágica muerte de Liam Payne: cinco procesados y millonarios embargos por el caso que conmocionó al país

La justicia avanzó con los procesamientos de los cinco implicados en la muerte de Liam Payne, ex cantante de One Direction, ocurrida en el hotel CasaSur del barrio porteño de Palermo. Entre ellos, dos enfrentan prisión preventiva y embargos millonarios, mientras que los demás continúan bajo la lupa por su responsabilidad en el trágico desenlace. El Juzgado Criminal y Correccional N°34, liderado por la jueza Laura Graciela Bruniard, dictó la prisión preventiva para Braian Paiz, ex camarero, y Ezequiel Pereyra, empleado del hotel, acusándolos de suministro de estupefacientes a título oneroso. Además, se les impuso un embargo de cinco millones de pesos. Por su parte, el empresario y amigo de Payne, Rogelio Nores, fue procesado por homicidio culposo con un embargo de 50 millones de pesos y prohibición de salida del país.

La gerenta del hotel, Gilda Martín, y el encargado Esteban Grassi también fueron procesados por el mismo delito. El 16 de octubre, Payne perdió la vida tras caer desde el tercer piso del hotel donde se hospedaba desde tres días antes. La autopsia reveló politraumatismos severos y hemorragias internas, sumados a un cuadro de policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado. Según los peritos, el cantante se encontraba en un estado de semi o total inconsciencia al momento de la caída, lo que explicó la ausencia de reacciones reflejas para amortiguar el impacto. "El policonsumo registrado en las últimas 72 horas fue determinante para su estado de vulnerabilidad, descartando autolesiones o intervenciones de terceros", detallaron fuentes judiciales.

La investigación reveló chats entre Payne y los acusados Paiz y Pereyra que demostraron la facilitación de drogas. Paiz, de 24 años, organizó la venta de varias dosis de cocaína, incluidas una bolsita de cinco gramos y otra de siete gramos. Las entregas quedaron registradas en cámaras de seguridad y chats que evidencian transacciones a cambio de dinero. Pereyra, empleado del hotel, también suministró cocaína los días 15 y 16 de octubre, recibiendo pagos en dólares por los pedidos. Rogelio Nores, quien acompañaba a Payne en su visita a Buenos Aires, fue acusado de homicidio culposo por abandonar al cantante pese a notar su deterioro físico y emocional. Mientras tanto, Gilda Martín y Esteban Grassi enfrentan cargos similares por omitir medidas de asistencia y reportar tardíamente la situación al 911, cuando ya era demasiado tarde.

El fallecimiento de Payne conmocionó a sus fanáticos en todo el mundo. A sus 30 años, el músico luchaba con problemas de salud mental, mientras buscaba rehacer su vida lejos del foco mediático. El contexto en el que ocurrió el trágico desenlace apunta a una noche repleta de excesos y caos. Según las primeras indagaciones, Payne estaba solo en su habitación al momento del incidente, aunque horas antes había estado acompañado por dos mujeres, contratadas por su entorno. Los empleados del hotel relataron que, tras recibir reportes de disturbios en la habitación de Payne, alertaron a la Policía y al SAME.

Sin embargo, al llegar, las autoridades encontraron que el músico ya había caído y fallecido a causa de sus heridas. La autopsia, realizada por médicos forenses entre las 21:45 y 23:05 de la noche de su muerte, determinó que el cantante presentó 25 lesiones, todas ellas compatibles con una caída de altura, incluyendo varias lesiones craneales y hemorragias en varias partes del cuerpo, como el cráneo, tórax y abdomen. Además, el análisis de sus manos no mostró señales defensivas, lo que respalda la hipótesis de que estaba en estado de semi o total inconsciencia al caer.

En la habitación de Payne, la Policía encontró drogas, alcohol y objetos destruidos, evidencias que respaldan la teoría de un posible episodio de consumo problemático. La autopsia reveló la presencia de un cóctel de sustancias, incluyendo cocaína, crack, metanfetamina, ketamina, MDMA y benzodiazepinas, que probablemente contribuyeron a su estado de inconsciencia. De acuerdo con el medio estadounidense TMZ , en las horas previas a su muerte, Payne realizó numerosos pedidos de alcohol y drogas.

De acuerdo con el medio estadounidense, la noche del 15 de octubre, anterior a su muerte, pidió cuatro botellas de whisky, seguidas de otras cinco horas después. Además, habría contactado a un empresario para adquirir seis gramos de cocaína y luego, según testimonios, otros siete gramos fueron pedidos directamente a un empleado del hotel. "Voy a necesitar otros 7 gramos para hoy", le escribió por mensaje de texto.

La presencia de dos trabajadoras sexuales en la habitación del cantante también figura entre los hechos investigados. De esta manera, la tragedia tomó un giro más sombrío cuando se confirmó que el artista consumió una combinación letal de sustancias. Ahora, la justicia intenta aclarar las circunstancias que lo llevaron a una muerte evitable, en un caso que mezcla consumo de sustancias, negligencia y una cadena de decisiones fatales. El procesamiento de los implicados marca un paso clave para determinar responsabilidades y abrir el debate sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y la falta de protocolos de seguridad en alojamientos de lujo.